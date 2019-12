HITMAN 2'nin Aralık Ayı İçerik Yol Haritası Paylaşıldı

IO Interactive stüdyosunun HITMAN ekibinin büyük bir çoğunluğu sıradaki oyun üzerinde çalışmaya başladı ama güncel oyun HITMAN 2 de elden bırakılmıyor. Artık aylık güncellemeler yayınlanmayacak olsa da içerik anlamında yenilikler görebileceğiz. Geliştirici stüdyo, HITMAN 2 oyununun Aralık ayı içerik yol haritasının detaylarını paylaştı.

Bu ay toplamda beş Escalation Contract sizi bekliyor. İlk ikisi yarın, yani 5 Aralık 2019 tarihinde başlayacak. The Truman Convention'da iş kazasına ve The Raaz Algorithm'da da gizliliğe dayalı infazlar gerçekleştireceksiniz. The Han Encasement, The Raaz Algorithm sonrasında sizi bir kez daha Mumbai şehrine götürecek ve bu defa güvenlik görevlilerinin başlarına bela olacaksınız. 17 Aralık 2019 tarihindeki The Rafael Misadventure isimli bir diğer Escalation Contract'ta hedeflerinizi tesadüfi yöntemler ile bertaraf etmeniz gerekeceken, aynı günkü The Kotti Paradigm de üç aşamalı olacak ve savaş baltası kullanacaksınız.

6 Aralık 2019 tarihinde HITMAN oyunundan tanıdık bir yüz geri dönecek. The Chef kod adlı Legacy Elusive Target kendisini avlamanız için HITMAN 2 oyununu ziyaret edecek. Bu arkadaşın peşine düşmek için Legacy Pack sahibi olmanızın gerektiğini belirtelim. Bir diğer Elusive Target ise The Stowaway. Kendisini 20 Aralık 2019 - 6 Ocak 2020 tarihleri arasında temize havale etmeniz gerekiyor.

12 Aralık 2019 tarihinde 12 Days of Contracts başlayacak. Hitman topluluğundaki en iyi kontrat üreticilerden bazıları tatil dönemine uygun kontratlar hazırlamışlar ve IO Interactive de bu kontratları bir araya getirerek dünya genelindeki oyuncuların beğenisine sunacaklar.

Geçtiğimiz senenin Aralık ayında olduğu gibi bu ay da HITMAN 2 oyununda Holiday Hoarders isimli özel bir görev sizi bekleyecek. Bu görev için Legacy Pack içeriğine sahip olmanız lazım ve başarılı olmanız durumunda da Santa Suit kıyafeti hediyesi sizi bekliyor olacak.

Son olarak, 17 Aralık 2019 tarihinde de Hokkaido Snow Festival var. Kış mevsiminin gelişini kutlamak amacıyla düzenlenen bu etkinlikte, hedeflerinize kar topu fırlatacaksınız. Sürekliliği olan bir eklenti olacak ve tercihen boş vaktinizde oynayarak Ice Pick silahını ve Snow Festival Suit kıyafetini açabileceksiniz.