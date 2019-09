Hitman 2'nin Haven Island Bölümü Haftaya Geliyor

IO Interactive detaylandırılan HITMAN 2 oyununun Eylül ayı içerik yol haritasını sizlerle paylaşmıştık. Bu yol haritasında, Expansion Pass eklentisine gelecek son bölüm de belirlenmişti. 24 Eylül 2019 tarihinde yayınlanacak Haven Island, bizi Maldivler dolaylarına götürecek. Geliştirici stüdyo IO Interactive, bu bölümle ilgili merak edilen detayları açıklığa kavuşturdu.

The Last Resort adı altında yeni bir senaryo görevi bulunacak. New York şehrindeki Milton-Fitzpatrick olaylarının akabinde geçecek olan görevde, bizden üç ayrı hedefi ortadan kaldırmamız istenecek. Ancak bu hedeflerin dışında tercihen tamamlayabileceğiniz yetmiş beşten fazla meydan okuma sizi bekliyor. Hepsinde başarılı olduğunuz takdirde de deneyim puanı kazanmanın yanı sıra yepyeni bir silahı da açabilmeniz mümkün olacak.

Haven Island bölümünde ayrıca başlangıç, bitiş noktaları ve yeni eşyalar açabileceğiniz yirmi Location Mastery seviyesi, takım elbise dahil beş yeni Location Mastery eşyası, açılacak yedi yeni başarım bulunuyor.

Son olarak, önceki bölümlerde olduğu gibi Haven Island da Contracts modu desteğiyle gelecek. Bu modda, ortadan kaldırılacak olan hedefleri seçmekten nasıl ortadan kaldırılacağına dair birçok kural koyarak kendi kontratınızı oluşturabiliyorsunuz. Sonrasında da arkadaşlarınızla rekabete girebiliyorsunuz.

IO Interactive tarafından yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!