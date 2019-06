Hitman 2'nin Haziran Ayı İçerik Yol Haritası Ortaya Çıktı

IO Interactive aylık olarak Hitman 2 içerikleri yayınlamaya devam ediyor. Paylaşılan detaylara bakılırsa, bu ay Hitman 2 için eğlenceli bir ay olacakmış gibi görünüyor.

Bu ayın ilk Hitman 2 içeriği 7 Haziran 2019 tarihinde gelecek. The Guru ve The Congressman adında iki Elusive Target. Ancak bu hedefler Hitman (2016) oyununda karşımıza çıkmıştı. Bir diğer deyişle, yeni olduklarını söyleyemeyiz. Peşlerine bir kez daha düşebilmek için Legacy Pack içeriğine sahip olmanız gerekiyor. Öte yandan, The Guru ve The Congressman için on gün gibi bir süreniz olacak. Belirtilen süre zarfında da bu iki hedefi indirdiğiniz takdirde, ET takım elbiselerini açmaya bir adım daha yaklaşmış olacaksınız.

13 Haziran 2019, 20 Haziran 2019 ve 27 Haziran 2019 tarihlerinde üç farklı Escalation Contract sizi bekliyor olacak. Escalation Contract, bir veya birden fazla hedefi belirli bir silah veya belirli bir kıyafet giyerken öldürmenizin beklendiği sisteme dayalı bir oynanış sunuyor. Ancak her bir Escalation Contract tamamlandığında, bir sonrakinin zorluğu artıyor. Mesela daha fazla hedefin eklenmesi veya bir kıyafeti bir defa giymek veya birini bayıltmanın yasak olması gibi. Bu ayın adı The O'Leary Conflagration olan ilk Escalation Contract'ı ise size verilen göreve bağlı olarak alevle belirli oranda hasara neden olmak. Diğeri The Unpalatable Termination ve yiyecek satıcısı kıyafetiyle tüfek kullanarak dehşet saçmak olacak. Tabii ki ilerleyen aşamalarda stratejinizi değiştirmenizin gerekeceği kısıtlamalar getirilecek. Bu ayın sonuncu Escalation Contract'ı ise The Aquatic Retribution ama şimdilik bu kontrat hakkında Miami şehrindeki bir akvaryumda geçecek olması dışında herhangi bir detay bulunmuyor.

20 Haziran 2019 tarihinde ayrıca yeni bir Featured Contract yayınlanacak. Bu ayın teması ise oyuncuların infaz stillerinden dolayı Assassin's Greed olarak belirlenmiş. Oldukça hoş bir isim olduğunu söylemek gerek. Bir nevi topluluk etkinliği diyebileceğimiz bu ayın Featured Contract'i için 17 Haziran 2019 Pazartesi, TSİ 10:00'a kadar vaktiniz var. Bir diğer deyişle, oyun içindeki ilgili bölümden Assassin's Greed temasına uygun kontratınızı hazırlayarak buradan başvuruda bulunmanız gerekiyor. IO Interactive tarafından seçilecek olan kontrat da 20 Haziran 2019 tarihinde bütün oyuncuların erişimine açılacak.

Eğer Expansion Pass sahibiyseniz, oyuna 25 Haziran 2019 tarihinde yeni bir The Bank adıyla yeni bir mekan eklenecek. Tabii ki beraberinde yeni bir senaryo görevi olan Golden Handshake ile. Bu görev ile Birleşik Devletler topraklarındaki bir yatırım bankasına gideceğiz. Şimdilik IO Interactive pek fazla bir detay vermiş değil ama tarih yaklaştıkça merak edilen detayların paylaşılacağı söyleniyor.

Aynı gün yine Expansion Pass sahipleri için iki Special Assignment gelecek: Embrace of the Serpent ve Illusions of Grandeur. Bu Special Assignment'ların Expansion Pass eklentisine özel olacaklarını söyleyelim ve her ikisi de Mumbai ve Santa Fortuna olmak üzere farklı mekanlarda karşınıza çıkacak. Her iki karakter de günün farklı saatlerinde ortaya çıkacağı için farklı oynanış elementleri ön plana çıkacak ve buna bağlı olarak farklı stratejiler oluşturmak zorunda kalacaksınız.

Son olarak 27 Haziran 2019 tarihinde, bu ayın son Elusive Target'ı sahneye çıkacak. The Entertainer kod adlı Mr. Giggles. Kendisi başka bir Legacy Elusive Target olduğu için anlayacağınız üzere Legacy Pack içeriğine sahip olmak durumundasınız. Marrakesh şehrine bir geri dönüş yapacağınız bu hedefi öldürdükten sonra müvekkil listesini de almanız gerekecek.