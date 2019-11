HITMAN 2'nin Kasım Ayı İçerik Yol Haritası Ortaya Çıktı

Efsanevi Hitman serisinin güncel oyunu HITMAN 2 için bu ay önemli bir ay olacak. IO Internactive stüdyosunun geliştirdiği oyun birinci yıl dönümünü kutlayacak. Aylık olarak bir yığın içerikle desteklenen devam oyunu için bu ay yepyeni içerikler yayınlanacak. Aynı zamanda 19 Kasım 2019 tarihinde yayınlanacak olan sıradaki güncellemenin ise artık son olacağını söyleyelim. Bu güncellemenin öncesinde ve sonrasında Kasım ayı boyunca bizlere nelerin sunulacağı ortaya çıktı.

Bu ayın yol içerik yol haritasına bakacak olursak, toplamda yedi adet Escalation Contract yayınlanacağını görüyoruz. Legacy Escalation Contract olan ilk ikisi şu anda faal. Paris şehrine gideceğiniz kontratta kurbanlarınızı üzerlerine bir şey düşürerek öldürmeniz gerekecek. Teskin etme veya kılık değiştirmek yasak olacak. Marrakesh şehrinde ise savaş baltası kullanmak durumundasınız. Ayrıca güvenlik kasasının içeriğindekileri de araklamalısınız.

Sıradaki kontrat ise 14 Kasım 2019 tarihinde başlayacak. Bir kez daha Santa Fortuna köyüne gidecek ve bu defa ikmalleri toplayacaksınız. 19 Kasım 2019 tarihindeki kontratta Bangkok ve Sapienza dolaylarında olacaksınız ve benzer olarak ikmallerin peşinden koşacaksınız.

28 Kasım 2019 tarihinde üç farklı kontrat var. Whittleton Creek bölgesindeki üç aşamalı kontrattan sonra, evrak çantası soygunu yapacağınız bir başka kontrat başlayacak. The Quimby Quandry tarafından verilecek olan göreve bağlı olarak önce size gösterilen hedefi bertaraf edecek ve evrak çantasını çalacaksınız. Günün üçüncü kontratı ise Haven Island haritasında geçecek. Başarılı olmanız durumunda Buccaneer isimli korsan kıyafeti kazanacaksınız.

Kasım ayı elbette HITMAN 2 için kontrat ayı değil. Bugün Whittleton Creek bölgesi için yeni bir meydan okuma paketi de yayınlanıyor. Breaking and Entering adı altında yayınlanacak olan meydan okuma paketini tamamlamanız durumunda ICA Titanium Crowbar ile ödüllendirileceksiniz. 14 Kasım 2019 tarihinde Master Fortune Teller ve Art of Revenge adıyla iki ayrı meydan okuma paketi daha yayınlanacak. Başarılı olmanız durumunda, Master Fortune Teller TAC - 4 S/A Desert ve Art of Revenge Katana kazanacaksınız. Son olarak 19 Kasım 2019 tarihinde üç ayrı meydan okuma paketi daha sizi bekliyor: Blake's Endeavour, Plumber's Apprentice ve Master Sniper. Blake's Endeavour meydan okuma paketinin hediyesi The Arkian Tuxedo kıyafeti, Plumber’s Apprentice'ınki Claw Hammer ve Master Sniper'ınki de Jaeger 7 Covert olacak.

Bu ayın topluluk etkinliği 14 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşecek. Special Occasions bir nevi kutlama etkinliği ve sadece on şanslı oyuncuya yer verilecek. Katılımda bulunmak için hazırlayacağınız kontratı 11 Kasım 2019 tarihine kadar şuradan göndermeniz gerekecek.

Son olarak 22 Kasım 2019 tarihinde de yeni bir Legacy Elusive Target karşınıza çıkacak. Kod adı The Fixer olan hedef için Marrakesh şehrine gideceksiniz. İlk oyunda, içeriğindeki elmaslardan dolayı en düşük başarı oranının elde edildiği Elusive Target'tı. Bu görevde başarılı olabilmek için elmasları da almanız gerekecek. IO Interactive tarafından verilen detaya bakılırsa, takas işleminin gerçekleşmesinden önce karakterlerden herhangi birisini esir alır veya öldürürseniz görevinizde başarısız olmuş sayılacaksınız.