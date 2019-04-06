Hitman 2'nin Nisan Ayı Yol Haritası Açıklandı

Warner Bros. Entertainment ve IO Interactive, Hitman 2 için aylık olarak güncellemeler ve yeni içerikler yayınlamaya devam ediyorlar. Bu sayede hem oyunun birçok teknik sorunu giderilirken, içerik olarak da aydan aya zenginleşiyor. Yayınlayan yeni video ile bu ayın Hitman 2 içerikleri de ortaya çıktı.

Ayın beş farklı gününde beğenimize sunulacak olan içerikler olacak. Bu içerikler esasında her bir ay sunulanların yenileri demek daha doğru olur.

Öncelikle, halihazırda erişim sağlayabileceğiniz Mumbai Master Challenge Pack içeriğinden bahsedelim. Holy Man kıyafetini giyeceğiniz bu meydan okuma paketinde, bütün meydan okumaları tamamlamanız durumunda Mumbai Master olacağınız Magnesium Pouch (Magnezyum Kesesi) ödülü kazanacaksınız. 12 Nisan 2019 Sapienza kasabasına döneceğiniz yeni bir Elusive Target oraya çıkacak. Hatırlayacağınız üzere kendisi bir önceki oyunun üçüncü Elusive Target'ıydı ve Hitman 2 ile geri dönecek. On günlük bir süreniz olacak ve bertaraf ettiğinizde de eldivenlerle birlikte İtalyan takım elbisesini açabileceksiniz. 17 Nisan 2019 tarihinde ise yeni bir Featured Contract sizi bekleyecek. Bu kontratlar bir nevi topluluk etkinliği ve IO Interactive tarafından belirlenen bir temaya göre katılımcıların kontrat tasarlamaları bekleniyor. Kazananın oluşturduğu kontrat ise daha sonradan bütün oyuncuların beğenisine sunuluyor. Ghost modunun bu ay Kolombiya bölümüne geliyor olmasının şerefine de Featured Contract teması Ghost Busters olarak belirlenmiş. Yeni Escalation Contract 25 Nisan 2019 tarihinde gelecek. The Nolan Disinfection olacak bu kontratta, gösterilen hedefleri ortadan kaldırmak için ölümcül zehirler kullanmamız beklenecek. 30 Nisan 2019 tarihi, az önce bahsettiğimiz gibi Ghost modunun Kolombiya topraklarındaki Santa Fortuna köyüne geldiği tarih olacak. Birebir oynanan ve oyuncuların zamana karşı hedeflerini en kısa ve en temiz şekilde ortadan kaldırarak yarışacakları bu mod için, aynı gün Freeze Grande, Flash Grenade, Proximity Explosive, Outfit Manipulator ve moda özel karakter tepkileri gibi yeni içerikler gelecek.