HITMAN 2'nin Ocak Ayı İçerik Yol Haritası Açıklandı

HITMAN ekibi artık sıradaki oyuna konsantre olmuş durumdalar ama buna rağmen IO Interactive HITMAN 2 için yeni içeriklerin yayınlanmaya devam edileceğini belirtmişti. Bu ay için yayınlanan içerik yol haritası da bunun bir kanıtı oldu.

IO Interactive resmi internet sayfası üzerinden HITMAN 2 için Ocak ayında yayınlanacak olan içeriklerin detayını paylaştı. Ne var ki bu defa eskiden olduğu gibi uzunca bir liste yok. Featured Contracts, Elusive Target Reactivation ve Curated Contracts olmak üzere üç ana başlık var ve daha çok eski içerikler geri dönüş yapacaklar.

İlk olarak Featured Contracts ile başlayalım. IO Interactive, daha önceden gerçekleştirilen topluluk etkinliklerinde kullanıcıların yarattığı kontratlar arasından en hoşlarına giden on bir tanesini seçmiş. Bu kontratlar, bugün itibarıyla HITMAN 2 oyununa ekleniyor ve koşulsuz olarak bütün oyuncular erişim sağlayabilecekler.

Eğer HITMAN 2 oyununu yeni almışsanız veya eski Elusive Target'larda bir şekilde başarısız olmuşsanız, ikinci bir şansınız olacak. Geliştirici stüdyo, eski Elusive Target'ları oyuna geri getiriyor. İlk sırada Mark Faba var. 17 Ocak 2020 Cuma günü ortaya çıkacak ve on günlük bir süre verilecek.

Son olarak Curated Contracts ise topluluk idarecileri tarafından seçilen ve HITMAN 2 oyununa eklenecek olan kontratları kapsayacak. İlk kontrat, MulletPride tarafından seçilecek. 23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlanacak olan bu kontrata oyuna sahip olan bütün oyuncular erişim sağlayabilecekler.