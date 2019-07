Hitman 2'nin Temmuz Ayı Yol Haritası Ortaya Çıktı

IO Interactive ve Warner Bros. Hitman 2 için yeni içerikler yayınlamaya devam ediyorlar. İnternet sayfası üzerinden yeni bir açıklama yapan IO Interactive, bu ayın içerik yol haritasını paylaştı.

Temmuz ayının ilk Hitman 2 içeriği için seçilen tarih bugün ve bir Escalation Contract ile başlıyoruz. Üç aşamalı olacak Babayeva Dissonance görevinde hedefiniz bu defa müzisyenler olacak. Gördüğünüz müzisyen arkadaşları Ajan 47 ile dışarı alarak müziğin sesini kesmeniz gerekecek.

11 Temmuz 2019 tarihinde I'm with the Band adı altında yeni bir meydan okuma paketi yayınlanacak. Santa Fortuna köyünü bir kez daha ziyaret edeceğiniz bu meydan okuma paketinde yerine getirmeniz gereken beş görev var. Başarılı olduğunuz takdirde hediyeniz bir keman olacak.

18 Temmuz 2019 tarihinde ise bu ayın ilk topluluk etkinliği başlayacak. Featured Contracts kısmında bulabileceğiniz etkinliğin teması ise Jungle Music. TONE DEATH adı verilmiş olan topluluk etkinliğine katılımda bulunmak isterseniz, oluşturacağınız kontratın başvurusunu 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü TSİ 10:00'a kadar şuradan gerçekleştirmeniz gerekiyor.

Bu ay Hitman (2016) oyunundan tanıdık bir yüz daha geri dönecek: The Badboy. 19 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak bu Legacy Elusive Target ile Sapienza kasabasının yolu bir kez daha görünecek. Legacy Pack içeriğine sahip olmanızın gerekeceği bu hedef için on gün süreniz olacak.

25 Temmuz 2019 tarihinde sıradaki Escalation Contract The Calvino Cacophony başlayacak. Santa Fortuna köyündekiler özlemesin diye IO Interactive sizi yine bu köye gönderecek. Yeni göreviniz ise patlayıcılar ile ortalığı birbirine katmak olacak. Eğer başarılı olursanız, Hot Summer kıyafetini açabileceksiniz.

Temmuz ayının sonlarına doğru The Prison isimli bu yeni Sniper Assassin haritası gelecek. Expansion Pass sahiplerine özel olarak yayınlanacak harita için 30 Temmuz 2019 tarihi verilmiş. Ustalığınızı sergilediğiniz takdirde Druzhina 34 ICA Arctic silahı sizin olacak. Öte yandan aynı gün ücretsiz kıyafetler de gelecek. Erişim sağlayabilmek için IO hesabınızın olması gerekiyor: The Futo Suit, The Lynch Suit ve The Freedom Phantom Suit. 30 Temmuz 2019 yayınlanacak bir diğer içerik ise Hawke's Bay bölümüne gelecek olan Contracts modu olacak. Bu sayede Hitman 2 oyununun açılış görevinde kendi kontratlarınızı oluşturabilecek ve oynayabileceksiniz.