Hitman 2'nin Yeni Zelanda Bölümü Ücretsiz Oldu

IO Interactive ve Warner Bros. Interactive, Hitman 2 ile ilgili ücretsiz içerikler yayınlamaya devam ediyorlar. Eğer oyunu satın almadan önce denemek isterseniz, PlayStation Store, Microsoft Store veya Steam mağazasına gidin. Hitman 2 Starter Pack, ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunuldu.

13 Kasım 2018 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulmuş olan Hitman 2 oyununda Shadow Client ve milislerini avlama görevine devam ediyorduk. İlk oyunun devamı olan ikinci oyunda, Yeni Zelanda, Birleşik Devletler, Kolombiya, Hindistan ve Kuzey Atlantik olmak üzere beş farklı ülkeyi ziyaret ediyoruz. Yeni oynanış mekanikleri ile çok daha gelişmiş bir gizlilik deneyimi sunan Hitman 2 oyununun Yeni Zelanda'da geçen Hawke's Bay bölümü ücretsiz olarak indirmeye sunuldu.

Herhangi bir kısıtlama olmaksızın erişim sağlayabileceğiniz bölümde, lüks bir mülke sızmanızın gerekeceği Nightcall görevi sizi bekliyor olacak. Görevinizi icra ederken, çeşitli meydan okumaları tamamlayabilecek, yeni başlama noktaları ve silahlar da açabileceksiniz. Eğer daha sonradan oyunun tam sürümünü almak isterseniz, kaydettiğiniz bütün ilerleme de kayıpsız bir şekilde aktarılacak. Bunlara ek olarak Hitman 2 Starter Pack, sıradaki Elusive Target görevini de tamamlama imkanı sunacak. Kod adı The Politician olan Dame Barbara Elizabeth Keating'i indirmeniz gerekecek. Keating, kendisine ait hayır kurumunda toplanan ödenekleri kendi yararına kullandığının ortaya çıkmasından sonra, istifaya zorlanan Yeni Zelanda'nın eski Ticaret Bakanı ve Dışişleri Bakanı. 8 - 17 Mart 2019 tarihleri arasında işini bitirmeniz gerekiyor. Bir diğer deyişle, on gün gibi bir süreniz olacak.