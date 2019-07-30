Hitman 2’ye Sibirya Haritası Sürprizi!

Türkiye’de yazın kavurucu sıcaklıklarıyla boğuşuyor olsak da IO Interactive’de durumlar çok farklı. Hitman 2’nin bugünden itibaren başlatılan yeni Sniper Assassin haritası Sibirya’da (Siberia), Ajan 47 karlı Sibirya’nın ıssız köşelerinde yeni görevlere çıkıyor.

Ajan 47, 'Suç ve Ceza' başlıklı yeni operasyonunda, dört yeni görevi tamamlamak için Perm-14 cezaevi kompleksine gidiyor. Eski Rus mafyası Roman Khabko ve eski KGB operatörü (şimdi hapishane müdürü) Vitaly Reznikov, ortadan kaldırılması gereken iki yeni hedef konumunda bulunuyor. IO’nun duyuru gönderisine göre, Ajan 47’nin bu görevde izini örtmesi için Sibirya Kaplanları’nı hapishaneye göndermesi ve orada bir isyan başlatması da gerekiyor.

Sibirya güncellemesi, yeni Druzhina 34 ICA Arctic keskin nişancı kilidinin açılmasının yanı sıra yeni kupa ve başarıların seçilmesi için oyunculara yardımcı olan bir dizi yeni Sniper Assassin mücadelesini de içeriyor.

Ancak tüm bunlara erişebilmek ve yeni Sibirya haritasında oynayabilmek için Hitman 2 Expansion Pass’i (Gold Edition’ın bir parçası olarak da mevcut) satın almış olmanız gerekiyor. Eğer 32.99 pound (yaklaşık 225 TL) ödemek istemiyorsanız, yine de Hitman 2’nin Xbox One, PS4 ve PC için 30 Temmuz’da getirdiği son güncellemede bazı ücretsiz içerikler bulabilirsiniz.

IO, tüm oyuncuların 'Sözleşmeler Modunda (Contracts Mode)' Hawke Körfezi'ne (Hawke’s Bay) girebileceğini ve geliştiricinin önceki serilerindeki karakterlerden esinlenilen üç takım elbiseye (ücretsiz bir IO hesabı için kaydolmaya istekli oldukları sürece) erişebileceklerini söylüyor: Futo, Lynch, ve Christoper Stone. Güncelleme 2.50, en son yama notlarında da belirtildiği gibi oyuna çeşitli iyileştirmeler ve düzeltmeler de getiriyor.