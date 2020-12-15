Hitman 3 Açılış Videosu Yayınlandı

Gizlilik odaklı aksiyon oyunlarının en önemli temsilcilerinden olan Hitman serisi, üçüncü oyunu ile önümüzdeki ay geri dönüş yapacak. Resmi olarak Haziran ayının PlayStation 5 sunumunda karşımıza çıkan oyun için elbette heyecanlanıyoruz. Bunu bilen IO Interactive, Hitman 3 açılış videosu için paylaşımda bulundu.

İlk Hitman oyunu, 2000 yılında Hitman: Codename 47 adı altında satışa sunulmuştu. Hikaye, genetik olarak gelişmiş kırk yedinci insan klonu olan Ajan 47 etrafında dönüyordu. Test tesisinden kaçışından sonra Agency tarafından işe alınan karakterimiz, kendisine verilen görevler ile dünyanın dört bir yanını dolaşıyorduk. Kısa sürede büyük bir popülariteye ulaşmış olan oyun, elbette Hitman serisinin kapılarını ardına kadar açmıştı. Aradan geçen zamanda da birçok farklı platformda, sayısız oyunu ile karşılaşmıştık. Her bir yenisi, beraberinde getirdiği yenilikleri ile serinin bugünlere gelmesine katkıda bulunmuştu. Şimdi ise karşımıza son üçlemenin kapanış perdesi olacak Hitman 3 var.

Hitman 3 Açılış Videosu Hikaye Detayı Sunuyor

20 Ocak 2021 tarihinde çıkması beklenen üçüncü oyun için IO Interactive, yeni tanıtımlar yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda da oyunun açılışında karşımıza gelecek olan sinematik videoyu yayınladı. İki dakikadan biraz uzun olan videoda, eski dostu Lucas Grey ile buluşarak oyunun geçeceği ilk bölüm olan Dubai şehrine varıyor.

Videoda anlatılanlara göre 2016 yılında başlayan üçlemenin merkezindeki Providence için Lucas Grey ve Ajan 47, işe yaradıkları sürece kullanılacak ve sonrasında da bir kenara atılacak değerlerden başka bir şey değilmiş. İkili onlarca yıl ortalıkta görünmedikten sonra, topluluğun kontrol şefini tuzağa düşürmüş ve en nihayetinde üç ortağının isimlerini öğrenmiş. Karşılık vermek için en uygun zamanı yakalayan Lucas Grey ve Ajan 47, geçmişi geride bırakıp geleceğe bakarak yola çıkıyorlarmış.

IGN tarafından yayınlanan açılış sinematiğini aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!

Hitman 3 Detayları

Bir yıllığına Epic Games Store mağazasına özel olacak serinin yeni oyununda, ana senaryoya ek olarak Elusive Targets, Escalations, Contracts Mode ve Sniper Assassin modları bulunacak.

Eğer önceki iki oyuna da sahipseniz, Bangkok, Colorado, Hokkaido, Marrakesh, Miami, Mumbai, New York, Paris, Santa Fortuna ve Sapienza mekanlarını aktarabilecek ve yenilenmiş versiyonlarını görebileceksiniz. Ayrıca Hitman 2 oyununda kaydettiğiniz aşamayı da kayıt dosyası aktarımı ile taşıyabileceksiniz. Bu sayede ekstradan kıyafetiniz ve silahınız olacak.

IO Interactive tarafından daha önceden verilen detaylara göre, Hitman 3’ün standart sürümünün haricinde bir de Deluxe sürümü bulunacak. ana oyuna ek olarak Deluxe Escalations, çeşitli eşyaların ve kıyafetlerin olduğu Deluxe Suits & Items, dijital The World of HITMAN kitabı ve görev tanıtımının yapıldığı yönetmen yorumu içeriklerini beraberinde getirecek.

Sürüm fark etmeksizin Hitman 3 oyununu ön-sipariş ile satın almanız durumunda, hediye olarak Trinity Pack içeriğine sahip olacaksınız. Bu içerikte, her biri HITMAN üçlemesindeki bir oyunu temsil eden ve toplamda dokuz eşyanın bulunduğu üç farklı set bulunacak. Bu eşyalar bir takım elbise, evrak çantası ve silahtan oluşuyor.

Son olarak, Hitman 3 oyununun PlayStation 4 veya Xbox One versiyonunu almış olan oyuncular tercih ettikleri versiyona göre PlayStation 5 veya Xbox Series X versiyonuna ücretsiz olarak yükseltme yapabilecekler. Ne var ki PlayStation 5 yükseltmesi sadece dijital satın alımları kapsayacak. Xbox Series X yükseltmesi ise Smart Delivery teknolojisi ile gerçekleştirilecek.