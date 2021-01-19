Hitman 3 İnceleme Puanları Yayınlanıyor: Oyun Beğenildi Mi?

Hitman 3 inceleme puanları yavaş yavaş yayınlanmaya başladı. IO Interactive tarafından geliştirilmiş olan oyun, 20 Ocak 2021 yani yarın itibarıyla satışa sunulacak. Bunun öncesinde, bakalım yeni Hitman oyunu beğenilmiş mi? Detaylar haberimizde.

PC (Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak olan oyunun Switch versiyonu ise Switch tabanlı olarak oyuncular ile buluşacak. Üçlemenin son halkası olacak Hitman 3’te, senaryo boyunca dünyanın dört bir yanını dolaşarak Providence ortaklarını temize havale etmek için mücadeleye girişeceğiz ve bu süreçte de en yakın dostumuz Lucas Grey de bizden desteğini esirgemeyecek.

Hitman 3 İnceleme Puanları Ne Seviyede?

Hitman 3 oyununun çıkışı öncesinde yayınlanan inceleme puanlarına bakılırsa, IO Interactive unutulmaz bir finale imza atmış gibi görünüyor. Öyle ki Metacritic ortalaması 88 / 100 seviyesinde geziyor şu an için. Platformlara göre bakacak olursak da PC ve Xbox Series X ortalamaları ayrı ayrı 88 / 100 iken PlayStation 5 ortalaması ise 85 / 100 olarak görünüyor.

Dünya genelindeki oyun mecraları tarafından yayınlanan tüm inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Hitman 3 İnceleme Puanları