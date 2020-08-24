Hitman 3 PC, Yalnızca Bir Mağazadan İndirilebilecek

Oyunlar bilgisayar platformuna çıkış yaptığında genellikle doğrudan geliştirici/yayıncı veya online dağıtım platformları aracılığıyla birden fazla yerden satın alınabiliyor. Bununla birlikte, IO Interactive’in gelecek oyunu Hitman 3, PC platformunda tek bir mağaza üzerinden indirilebilir olacak.

Hitman 3 "Başlangıçta" Epic Games Store'a Özel Olacak

Epic Games, 2016’nın ödüllü casusluk-gerilim oyunu HITMAN’in 27 Ağustos’tan 3 Eylül’e kadar ücretsiz dağıtılacağının müjdesini verirken, serinin beklenen oyunu Hitman 3 için de bombayı patlattı. HITMAN 3, Ocak 2021’de PC için yalnızca Epic Games Store’da yayınlanacak. Geliştiricilere göre, “Bağımsız bir stüdyo olarak Epic ile ortaklığımız bize HITMAN 3’ü tam olarak hayal ettiğimiz gibi yaratma ve oyunu doğrudan oyuncularımıza sunma özgürlüğü verdi. Mevcut PC oyuncularımızın önceki oyunlarımızda geçirdikleri zamanı şereflendirmek de bizim için önemli.”

Hitman 3'e Kalınan Yerden Devam Edilebilecek

Bununla birlikte, bu ayrıcalığın 12 ay boyunca devam edeceğini belirtiliyor. Bu, bu süreden sonra oyunu Steam gibi diğer platformlarda da göreceğimiz anlamına geliyor. Bu ayrıcalığın PC platformuna özel olduğunu, PlayStation ve Xbox gibi diğer platformlarda (Google Stadia gibi) Ocak 2021’de oynanabilir olacağını da belirtmek gerek. IO, ayrıca Steam’de Hitman 2’ye sahip olan oyuncuların ilerlemelerini Hitman 3’e aktarabileceklerini ve diğer oyunlardan konumları aktarabileceklerini belirtti. Sıfırdan başlamak istemeyecek oyuncular için iyi bir haber!