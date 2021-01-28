Hitman 3 Satışları Maliyeti Bir Haftada Kapattı: Şaşırtan Rakamlar

Hitman 3 satışları ne kadar? IO Interactive tarafından geliştirilen ve dağıtımı yapılan Hitman 3 oyununa dair ilk rakamlar gelmeye başladı. IO Interactive CEO'su Hakan Abrak ise oyunun sadece bir hafta içerisinde maliyetini kapatmayı başardığını aktardı.

Geçen hafta dağıtıma açılan gizlilik oyunu Hitman 3, oyun listesinde kısa sürede zirveye çıkmayı başarıyorken, geliştirme maliyetlerini sadece yedi gün içerisinde telafi etti. IO Interactive CEO'su Hakan Abrak, "Hitman 3 yolculuğundan gerçekten çok memnun kaldık" diyor.

"Hayranlarımız ve stüdyodaki herkes arasında bir sevgi emeği oldu. Geliştirici ve yayıncı olarak Hitman 3'ün çoktan kara geçen bir yapım olduğunu söylemekten son derece gurur duyuyoruz. Toplam proje maliyetlerini bir haftadan daha kısa sürede telafi ettik. Bu, bizi gerçekten iyi bir yere yerleştiriyor ve gelecekteki projeler için iddialı planlarımızda güvenle ilerlememizi sağlıyor."

Hitman 3 satışları ne kadar? Hitman serisinde bir ilk

Hitman 3, IO Studio tarafından geliştirilen ve yayınlanan ilk Hitman oyunu olmasıyla farklı bir deneyime sahip. CEO Abrak, pazarlama ve yayınlama ekibini geliştirme takımına yakın tutmanın büyük bir fayda sağladığını söylüyor.

"Oyuncularımızın seveceği ve mümkün olan en doğrudan şekilde onlara getireceği bir oyun yaratmayı başardık; IOI tarafından geliştirilip yayınlandı." ifadelerini kullanan CEO Abrak, "Buna kısa sürede ulaşmak hepimizin beklentilerini karşıladı. Stüdyodaki herkes oyun vizyonunun arkasındaydı ve Hitman evrenini herkesten daha iyi biliyorlar." dedi.

Her zaman bu vizyonu koruyacaklarını ve diğer oyunlarda da "kaliteli" bir deneyim sunacaklarını söyleyen IO Interactive CEO'su şunları dile getirdi:

"Birbirimizden oyunlarımızın el yapımı, titizlikle detaylandırılmış ve benzersiz olmasını talep ediyoruz. Bu noktada, bundan daha az bir şey sunarsak topluluğumuza kötülük yapmış oluruz. Kalite ve unutulmaz deneyimler için sürdüreceğiz. Bu yüzden bu zihniyeti sadece Hitman için değil, gelecekteki projelerimiz için de yürütmeye devam edeceğiz."

Hitman 3 Metacritic ortalaması 88 / 100 seviyesinde. PC ve Xbox Series X ortalamaları ayrı ayrı 88 / 100 iken PlayStation 5 ortalaması ise 85 / 100 olarak görünüyor. Peki ya siz Hitman 3'ü nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşın.