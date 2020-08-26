HITMAN 3 Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Geçtiğimiz günlerde Epic Games, HITMAN 3 PC sürümünün 12 ay boyunca yalnızca Epic Games Store'da bulunacağını açıklamıştı. Bu sürenin ardından Steam gibi diğer dijital yayın platformlarında da satılabilecek. Milyonlarca oyuncu tarafından merakla beklenen HITMAN 3 oyununun Epic Games Store'a eklenmesi ile birlikte oyunun PC sistem gereksinimleri belli oldu. HITMAN 3 sistem gereksinimleri ile ilgili detaylar haberimizde.

HITMAN 3 Sistem Gereksinimleri Nedir?

Epic Games Store sayfasında popüler video oyununun sistem gereksinimleri eklendi. Dijital oyun mağazasında yer alan bilgilere göre PC oyuncuları minimum ayarlarda oynayabilmek için 8GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 660 veya Radeon HD 7870 ekran kartı, Intel Core i5-2500K 3.3GHz veya AMD CPU Phenom II X4 940 işlemcinin yer aldığı bir bilgisayara sahip olması gerekiyor.

PC oyuncuları HITMAN 3'ü önerilen ayarlarda oynayabilmek için 16GB RAM, Nvidia GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX Vega 56 8GB ekran kartı ve Intel Core i7 4790 4 GHz işlemcinin yer aldığı bir bilgisayara sahip olması gerekiyor. Video oyununun Direct X 12 kullanacağı ve 80 GB kullanılabilir depolam alanı isteyeceği belirtiliyor.

HITMAN 3 Minimum sistem gereksinimleri:

• İşletim Sistemi: Windows 10 - 64 Bit

• RAM: 8GB

• Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya Radeon HD 7870

• İşlemci: Intel Core i5-2500K 3.3GHz veya AMD CPU Phenom II X4 940

• Direct X: 12

• Depolama Alanı: 80 GB

HITMAN 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri:

• İşletim Sistemi: Windows 10 - 64 Bit

• RAM: 16GB

• Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX Vega 56 8GB

• İşlemci: Intel Core i7 4790 4 GHz

• Direct X: 12

• Depolama Alanı: 80 GB

HITMAN 3 Çıkış Tarihi

IO Interactive tarafından geliştirilen HITMAN 3, 2021 yılının Ocak ayında PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. HITMAN 3 PC sürümü 12 ay boyunca yalnızca Epic Games Store'da yer alacak. Bu sürenin ardından Steam gibi diğer dijital oyun mağazalarında da satışa sunulabilecek.