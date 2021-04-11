Hitman 3'e Tek Şanslık Suikast Görevleri Geliyor!

IO Interactive'in tek şanslık suikast görevleri Hitman 3'e getirmesi biraz zaman aldı fakat görevler en nihayetinde oyuncular ile buluşturuldu ve buluşturulmaya da devam ediliyor. Peki, oyuna gelecek ve sınırlı bir süreliğine oynanabilecek görevler neler içeriyor?

Tek Şanslık Suikast Görevleri Hitman 3'te!

IO Interactive'in benimsenmiş görevlerinden ilki nihayet Hitman 3'e geldi. Oyunun ilk yüksek kazançlı The Collector, oyuna geçtiğimiz günlerde eklendi ve oyuncuların 19 Nisan'a kadar zamanı var. Daha önceki görevlerde olduğu gibi bu görevde de başarılı bir suikast yapmak için tek bir şansınız var. Bu görevi eğer istenilen şekilde tamamlayamazsanız görev başarısız olur ve hakkınız sona erer. Oyuncuların bu nedenle girmeden önce yeteri kadar deneyimli olduğundan emin olması gerekiyor.

İkinci görevin de The Politician olması planlanıyor. Bu görev şu anda erişime açılmış değil fakat 23 Nisan ila 3 Mayıs tarihleri arasında oyuncularla buluşturulması bekleniyor. Görevin yeri ise Hawke's Bay olarak açıklandı. Yeni görev oyunun ücretsiz paketinin bir parçası olduğundan göreve herhangi bir ödeme yapmadan oynama fırsatına sahip olacaksınız.

IO Interactive, oyuncuların geri bildirimleri sonrasında Hitman 3'teki görevlerle ilgili birkaç değişiklik yapacağını söylemişti ancak zaman sınırlaması gibi kritik öneme sahip unsurların değişmemesi gösteriyor ki oyuncuların beklentisi karşılanmadı.

Elusive Target görevlerinden biri olan ve oyuncuların deneyimine açılan The Collector görevi hakkında bilgilendirme videosunu aşağıda yer alan video oynatıcısından izleyebilirsiniz.

Hitman Oyunlarındaki Elusive Target Görevleri Nedir?

Elusive target görevleri yalnızca bir kez görünen veya ulaşılabilen hedeflerin yer aldığı ve görevi yeniden başlatma gibi oyuncu müdahalesi haricinde yakalanma ve benzeri şekillerde biterse tekrar denenme şansının olmadığı görevlere verilen bir isimdir.

Hedefteki kişiler hemen hemen her görevde olduğu gibi çok güvenli bir yerdedir ve ona ulaşmak oldukça zordur. Bu kişilerin yerini tam olarak belirlemek her ne kadar kolay olmasa da önceden yayımlanan görev videoları sayesinde görevin nasıl tamamlanabileceğine dair bilgi sahibi olunabilir.

Peki, sizin bu görevler ile ilgili düşünceleriniz neler? Sizce bu tür görevler oyuna yeni bir soluk getiriyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.