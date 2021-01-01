Hitman 3 Yeni Oynanış Videosu, Dubai Bölümünü Gösteriyor

Hitman serisinin yeni oyunu için yeni tanıtımlar yapılmaya devam ediliyor. Eğer Ajan 47'nin sıradaki macerası için heyecanlıysanız, Hitman 3 yeni oynanış videosu kaçırmayı istemeyeceğiniz bir içerik diyebiliriz.

Bu senenin en çok beklenen oyunları arasında hiç şüphesiz ki Hitman 3 de yer alıyor. Gizlilik odaklı aksiyon türünde kendisine son derece önemli bir yer edinmiş ve oyun dünyasının kült serileri arasında ilk akla gelenlerden olan Hitman 20 Ocak 2021 tarihinde PC (Epic Games Store), bir önceki ve mevcut neslin konsolları ve Stadia için çıkacak olan yeni oyunu ile büyük bir geri dönüşe imza atacak.

Önümüzde üç haftadan az bir zaman kalmışken, yakın bir zaman önce Hitman 3 ile ilgili yeni bir oynanış videosu yayınlandı. Ünlü oyun mecrası olan Game Informer tarafından yayınlanan oynanış videosu ile oyunun ilk beş dakikasını görme fırsatımız oluyor.

Hitman 3 bildiğiniz gibi 2016 yılında başlayan macerayı nihayete erdirecek. Kel ve soğukkanlı ana karakterimiz Ajan 47, bu defa da eski dostu Lucas Grey ile sırt sırta verecek ve Providence ortaklarını temize havale etmek için oldukça zorlu bir mücadeleye girişecek. Oynanışta önceden olduğu gibi yine fazlaca özgürlük sunulacak ve Glacier teknolojisinin nimetleri olarak yaptığınız her şeyin bir geri dönüşü de olacak.

Yeni Hitman oyunu, önceki iki oyun gibi, toplamda altı bölüm ile gelecek. Bu bölümlerden ilki Dubai olarak açıklanmışken, geriye kalan beş tanesinden ikisinin Chongqing (Çin) ve Dartmoor (İngiltere) olduğunu öğrenmiştik. Haberimizin sonundan izleyebileceğiniz video ise Hitman 3 oyununun Birleşik Arap Emirlikleri’ni oluşturan yedi emirlikten birisi olan Dubai’de geçen ilk bölümü gösteriliyor. Oyunun PC versiyonundan alınan videoda, Ajan 47 olarak hem Dubai’nin hem de dünyanın en yüksek gökdeleni Burj Khalifa’deki (Burc Halife) isimleri Marcus Stuyvesant ve Carl Ingram olan iki hedefin peşine düşüyoruz. Görevimiz esnasında Lucas Grey de olası bir ihtiyaç durumu için yardıma hazır olarak bekliyor.

Hitman 3 Yeni Oynanış Videosu

Beş dakikaya yakın uzunluğu olan oynanış videosunda, insanın içini uçuran manzaranın yanı sıra, oynanış mekaniklerini de görme fırsatımız oluyor. Az biraz 007 James Bond havasının estiği video, IO Interactive stüdyosunun geliştirilme aşamasında olan Project 007 için de heyecanlandırmıyor değil.

Game Informer tarafından yayınlanan oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler.