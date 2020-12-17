Hitman: Absolution Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Gizlilik ve stratejiye dayalı oyunları ile tanıdığımız Hitman serisinin son üyesi Hitman: Absolution sistem gereksinimleri yayınlandı. Oyuncuların merakla beklediği oyun Hitman: Absolution, Türkçe alt yazı desteği ile birlikte 20 Kasım'da raflardaki yerini alacak.

Hitman: Absolution Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit)

Windows 7 (64 bit) İşlemci: Intel Core i5-2500K 3.3 GHz ya da AMD Phenom II X4 940

Intel Core i5-2500K 3.3 GHz ya da AMD Phenom II X4 940 Grafik İşlemci: NVIDIA GeForce GTX 660 ya da AMD Radeon HD 7870

NVIDIA GeForce GTX 660 ya da AMD Radeon HD 7870 Bellek: 8 GB RAM

Hitman: Absolution Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i7-3770 3.4 GHz ya da AMD FX-8350 4 GHz

Intel Core i7-3770 3.4 GHz ya da AMD FX-8350 4 GHz Grafik İşlemci: NVIDIA GeForce GTX 770 ya da AMD Radeon R9 290

NVIDIA GeForce GTX 770 ya da AMD Radeon R9 290 Bellek: 8 GB RAM

Peki siz Hitman: Absolution hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu oyun sizin dikkatinizi çekmeyi başardı mı ve bilgisayarınız sistem gereksinimlerini karşılıyor mu? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.