Hitman: Absolution Türkçe Olacak

Dün yaptığımız haberde Hitman: Absolution’ın baş yapımcısı Hakan Abrak’ın Türk oyunculara Facebook üzerinden önemli bir duyurunun geleceğini bildirdiği haberini yapmıştık. Bugün ise o duyuru Hitman’in resmi Facebook sayfasından yine Türkçe olarak yapıldı.

Hitman: Absolution Dil Seçenekleri

Türkçe

İngilizce

Fransızca

İtalyanca

Almanca

Yapılan duyuruda Hitman’in tamamen Türkçe dil desteğine sahip olacağı, menüler dahil bütün oyun içi Türkçe alt yazı seçeneğinin oyuna ekleneceği duyuruldu. Daha önce bu söylentiler mevcuttu ve artık bunlar resmiyet kazanmış oldu. Hakan Abrak’ın Facebook’tan yaptığı duyuru ise şu şekilde;

“Turkiye’deki bir çok Hitman takipçisine Turkçe lokalizasyon sunabildiğimiz için gerçekten çok heyecanlıyız. Hitman Absolution güçlü bir hikaye ve etkileyici bir yazıma sahip ve Turkiye’deki Hitman takipçilerinin bunu en iyi şekilde tecrübe edebilecek olması gerçekten harika.”

Hitman: Absolution Hangi Platformlarda Oynanabiliyor?

PC

Sony PlayStation 3

Xbox 360

Xbox One (Geriye Uyumluluk)

Xbox One S (Geriye Uyumluluk)

Xbox One X (Geriye Uyumluluk)

Xbox Series S (Geriye Uyumluluk)

Xbox Series X (Geriye Uyumluluk)

Sabırsızlıkla beklediğimiz Türkçe Hitman: Absolution 20 Kasım 2012 tarihinde PC, Playstation 3 ve Xbox 360 için piyasada olacak.