IO Interactive, Epic Games ile yaptığı anlaşmanın duyurusunu yaptı. HITMAN III bir yıllığına Epic Games Store'a özel olacak. Ayrıca senaryoda ziyaret edeceğimiz mekanlardan bir tanesi daha belli oldu. HITMAN III bizi Dartmoor ile İngiltere topraklarına götürecek.

2016 yılında World of Assassination ile başlayan yeni HITMAN üçlemesinin sonlandıracak olan HITMAN III, Ocak ayı içerisinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series X için çıkacak. Ajan 47 ağabeyimizin hayatının kontratı olacak bu oyun, aynı zamanda bizzat IO Interactive tarafından PC platformunda bir yıllığına Epic Games Store üzerinden satışa sunulacak. Sonrasında da diğer dijital PC oyunu satışı yapan mağazalar üzerinden oyuncular ile buluşacak.

HITMAN III Bir Yıllığına Epic Games Store Üzerinden Satılacak

Üst Yönetici Hakan Abrak, konu ile ilgili olarak "HITMAN III'ü kendimiz yayınlayacak olmamız, bir bağımsız stüdyo olarak hayli iddialı hedeflerimizi başarmada IO Interactive için büyük bir adım. Dahası ise Epic ile bu ortaklık, oyunu bizim ve topluluğumuz için taviz vermeden tam da hayal ettiğimiz gibi yaratma özgürlüğünü verdi." yorumunda bulundu.

IO Interactive stüdyosu, Epic Games ortaklığı dışında HITMAN III oyununda ziyaret edeceğimiz altı mekandan ikincisini de açıkladı: Dartmoor. Efsaneleri ve gizemleri ile ünlü olan Dartmoor, aynı zamanda da Thornbridge malikanesine de ev sahipliği yaşıyor ki bölümün merkezinde de bu malikane bulunacak.

Thornbridge Mystery adıyla karşımıza çıkacak olan bu görevde Ajan 47 olarak işlenen bir cinayetin arkasındaki gizemi çözebilmek adına dedektif rolüne bürüneceğiz. Ailedeki herkes potansiyel şüpheli iken, hem kimin nasıl öldüğünü hem de katilin kim olduğunu çözmeye çalışacaksınız. Bu noktada, araştırma ve kendi planlarınızı oluşturma konusunda size tam bir özgürlük sunulacak.

HITMAN III için yayınlanan Thornbridge Mystery fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.