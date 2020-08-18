HITMAN III Oyununda Bulunacak Modlar Hangileri Olacak?

IO Interactive, HITMAN III oyununda bulunacak modlar hakkında açıklama yaptı. Önceki iki oyundan aşina olduğumuz modlar geri dönüyor ama Ghost Mode hariç. Eğer bu modu çok sevdiyseniz, yeni oyun sizi üzecek.

Henüz çıkış tarihi belli olmasa da PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X için geliştirilmekte olan HITMAN III, Ocak ayı içerisinde satışa sunulacak. Geliştirici stüdyo, ara ara yeni oyun hakkında yeni detaylar paylaşmaya devam ediyor. Dün itibarıyla da resmi internet sayfası üzerinden HITMAN III içeriğinde hangi modların bulunacağı hakkında önemli detaylar sundu.

HITMAN III Oyununda Bulunacak Modlar ve Detayları

Ana senaryoya ek olarak Ghost Mode haricinde Elusive Targets, Escalations, Contracts Mode ve Sniper Assassin modları son oyunda da karşımıza çıkacak. Danimarka menşeli stüdyonun belirttiğine göre diğer World of Assassination kısımlarına odaklanılacak olmasından dolayı Ghost Mode, yeni oyunun dışında bırakılmış Hatta 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü itibarıyla bu modun sunucuları da kapatılacakmış. Öte yandan, sadece bu mod ile açılabilen The Phantom Suit, HITMAN III oyununa eklenecekmiş.

IO Interactive tarafından yapılan açıklama doğrultusunda kesinleşen modlara kısaca değinecek olursak, Elusive Targets en zor olanı diyebiliriz. Öyle ki belirli bir sürede belirli bir hedefi indirmeniz bekleniyor. Bu süreçte de ekran göstergeleri veya Instinct özelliğinden hiçbir şekilde faydalanamıyorsunuz. Tek şansınız oluyor ve bir defa kaçırırsanız, bir daha deneme şansınız olmuyor.

Escalations, oynayış yeteneklerinizin sonuna kadar sınandığı bir mod oluyor. Verilen kontratın her bir aşamasında da sizleri farklı elementler bekliyor. Mesela kılık değiştirme kısıtlaması ve fazladan eklenen güvenlik kameraları gibi. Size düşen ise tüm bu zorluklara rağmen gösterilen hedefi ortadan kaldırmak.

Contracts Mode, kendi kontratınızı oluşturduğunuz bir mod. Hedefinize ve nasıl ortadan kaldırılması gerektiğine siz karar veriyorsunuz. Tamamladığınız zaman da liderlik tablolarındaki en iyi skoru elde edebilmek için arkadaşlarınızla rekabete girebiliyorsunuz.

Son olarak Sniper Assassin, adından da anlaşılacağı üzere uzak mesafeli suikastlar üzerine kurulu bir oynanış sunuyor. Amacınız ise hem hedefleri hem de korumaları ortalığı ayağa kaldırmadan bertaraf etmek. Bu esnada, meydan okumaları da tamamlarsanız, skorunuzu katlamalı olarak arttırabiliyorsunuz. HITMAN III oyununda bu modu mevcut haritalarda tek başınıza oynayabileceksiniz. IO Interactive yeni oyunun çıkışından önce, bu modun HITMAN 2 sunucularını kapatmaya hazırlanıyormuş. Önümüzdeki aylarda da tam tarihi açıklanacakmış.