Hitman Serisine Bir Süre Ara Verilecek: Ajan 47 Tatilde

Ocak ayı içerisinde satışa sunulan Hitman 3 sonrasında Ajan 47 için sırada ne olduğu merak ediliyor. IO Interactive tarafından Hitman serisiyle ilgili önemli açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre Hitman serisine bir süre ara verilecek.

En uzun soluklu oyun serilerinden olan Hitman, hayatımıza ilk olarak 2000 yılı içerisinde satışa sunulan oyunu ile girmişti. Büyük bir beğeni toplayan Hitman: Codename 47, aynı zamanda seriye dönüşümün kapısını ardına kadar açmıştı. Aradan geçen yirmi bir yıllık süre zarfında da birçok farklı platforma çıkan oyunlar ile eşsiz maceralara çıkmıştık.

Bildiğiniz gibi son olarak 2016 yılında World of Assassination adı altında yeni bir üçleme başlatılmıştı. Providence ajanlarını ortadan kaldırmak için hem Ajan 47’yi hem de ICA’i kullanan Shadow Client’ı ortadan kaldırmak için atıldığımız bu uzun soluklu macera, bu yılın başlarında satışa sunulan Hitman 3 ile son bulmuştu. Peki Ajan 47 için sırada ne var? Görünüşe göre güzel bir tatil var.

Oyun dünyasının ünlü mecralarından IGN, yakın bir zaman önce IO Interactive Üst Yöneticisi ve ortak sahibi Hakan Abrak ile bir röportaj gerçekleştirildi. Bu röportaj sırasında, doğal olarak Hitman serisinin geleceği üzerine bir konuşma da yapıldı.

Hitman Serisi Açıklaması Neye İşaret Ediyor?

Bildiğiniz gibi Danimarka menşeli stüdyo, geçtiğimiz yıl içerisinde yaptığı duyuru ile yeni James Bond oyunu üzerinde çalışmakta olduğunu bildirmişti. Bu duyuru sonrasında, Hitman serisinin bir süreliğine geri plana atılıp atılmayacağı soruları sorulur olmuştu. Röportaj sırasında konuşan Abrak, “Şu anda Ajan 47’nin birazcık dinlenmeyi hak ettiğini düşünüyoruz, son üç oyundur meşguldü.” yorumunda bulundu.

Ne var ki bu, halihazırdaki oyunlar için desteğin de son bulacağı anlamına gelmiyor. IO Interactive Üst Yöneticisi ve ortak sahibi Hakan Abrak, serinin IO ile özdeşleşmiş olduğunu, Ajan 47 suikast işlerine bir süre ara verecek olsa da, World of Assassination platformunun yeni içerikler ile desteklenmeye ve oyunların topluluğun ilgi odağı olmasının sağlamasına devam edileceğini söyledi. Gelecekte ise bu konu ile ilgili olarak konuşacaklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan Project 007 kod adıyla geliştirilmekte olan yeni James Bond oyunu, tamamıyla orijinal bir hikaye ile karşımıza çıkacak. Yani film serisinden uyarlama bir oyunun aksine, bütünüyle karaktere odaklanılan bir oyun ile karşımıza çıkılacak. Haliyle aşina olduğumuz canlandırmaların aksine alışılmışın dışında bir James Bond görebiliriz ve başarılı olması durumunda, oyun dünyası yepyeni bir seri kazanmış olabilir. Bunu tabii ki zaman ve merak edilen detaylar yavaş yavaş ortaya çıktığında daha iyi anlayacağız.