HITMAN Televizyon Dizisi Çekiliyor!

Başında bir Türk'ün bulunduğu Io Interactive tarafından geliştirilen HITMAN oyunları beyaz perdeden sonra televizyona da konuk oluyor. Bu sefer live-action türünde bir HITMAN dizisinin hazırlandığı duyuruldu.

Hulu tarafından yayınlacak HITMAN dizisi, ünlü Ajan 47'nin maceralarını ekranlarımıza taşırken ilk bölümü ile dikkatleri üzerine toplayacak gibi görünüyor. Dizinin ilk bölümünün senaryosu Derek Kolstad tarafından kaleme alınacak. Derek Kolstad'ı John Wick filmleri ile tanımıştık. John Wick kahramanının yaratıcısı Derek Kolstad hünerlerini HITMAN dizisinde de konuşturursa ortaya muazzam bir sonuç çıkabilir. John Wick, iyi eleştiriler almış ve beyaz perdede seyircilerin beğenisini kazanmıştı. Derek Kolstad'ın dizinin diğer bölümlerinin senaryosunu yazıp yazmayacağı bilinmiyor; fakat dizinin yapımcı yönetmenlerinden biri olması bekleniyor.

Daha önceden beyaz perdede gösterime giren HITMAN filmleri maalesef beklenilen başarıyı yakalayamamıştı. Fakat HITMAN'i bir dizi formatına dönüştürmek mantıklı bir karar olabilir. Son HITMAN oyunu da dizi şeklinde bir formatla çıkış yapmıştı. Bölümler halinde yayınlanan oyun bir dizi projesi için uygun bir altyapı sunuyordu. Hulu'nun dizinin ilk bölümüne gösterdiği özen korunursa HITMAN dizisi izleyicinin ilgisini canlı tutabilir ve yüksek izleyici sayısı yakalayabilir.

HITMAN dizisinin ne zaman gösterime gireceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Io Interactive ise yeni bir HITMAN oyunu üzerinde çalıştığını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.