Hitman: The Complete First Season, Eylül Ayının Games With Gold Oyunlarından

Yazılım devi Microsoft, hem Ağustos ayına hem de Yaz mevsimine veda ettiğimiz şu zamanda yeni bir duyuru ile yeni Games With Gold oyunlarını duyurdu.

Ay başından itibaren Hitman: The Complete First Season, We Are Here, Earth Defence Force 2025 ve Tekken Tag Tournament 2 oyunlarını ek ücret ödemeden indirebileceksiniz.

Hitman: The Complete First Season (1 - 30 Eylül 2019) - Xbox One

IO Interactive tarafından geliştirilmiş olan HITMAN, PlayStation 4, PC ve Xbox One için 2016 yılında Square Enix yayıncılığında bölüm bölüm satışa sunulmuştu. Prologue bölümü Hitman: Codename 47 oyununun öncesindeki bir zamanda, ana oyun ise Hitman: Absolution oyununun altı yıl sonrasındaki bir zamanda geçiyor.

İnsanlık için tehdit oluşturanları ortadan kaldırmak için ICA örgütüne katılan Ajan 47, aynı zamanda da kendisini durdurmaya kararlı olan Shadow Client örgütüne karşı bir kedi-fare oyununa sürükleniyor. Öte yandan, geçmişte karşısına çıkan birisi tarafından da gizli gizli takip ediliyor.

We Are Here (16 Eylül - 15 Ekim 2019) - Xbox One

Total Mayhem Games stüdyosunun hem geliştirdiği hem de yayıncılığını üstlendiği We Are Here, donmuş bir çorak arazide kaybolan ikilinin başlarından geçenleri anlatıyor. Terk edilmiş bir kalede birbirlerinden ayrılan ikilinin iletişimini sağlayan tek şey telsizdir. Myst ve Amnesia: The Dark Descent gibi oyunlardan esinlenilerek geliştirilmiş olan We Are Here'da, oyuncular birlikte çalışarak zorlayıcı bulmacaları çözmeye çalışacaklar. Ayrıca çeşitli ipuçlarını bulmak için de hayali kalede bolca araştırma yapmak gerekecek.

Earth Defence Force 2025 (1 - 15 Eylül 2019) - Xbox 360 ve Xbox One

Earth Defense Force 2017 oyunun devamı niteliğinde geliştirilmiş olan Earth Defence Force 2025, öncelikli olarak PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulmuştu. Konuya göre 2017 yılında EDF Ravagers adı verilen yaratık ırkı ile yaptığı savaştan galip çıkmış olsa da, 2025 yılında Ravagers bu defa Arizona eyaletinde başka bir saldırı başlatıyor. Yer altındaki yuvalarında evrimleşen yaratıkların dahil olduğu yeni saldırı karşısındaki amacımız, EDF olarak dünyayı bir kez daha kurtarmak olacak.

Tekken Tag Tournament 2 (16 - 30 Eylül 2019) - Xbox 360 ve Xbox One

Serinin önceki oyunları gibi Tekken Tag Tournament 2 de Bandai Namco Games tarafından geliştirilmişti. İlk oyunda olduğu gibi her bir oyuncu dövüş için iki karakter seçiyor ve dövüş esnasında karakterler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bu sayede sağlığı kötüleşmiş olan diğer karakteriniz kendisini toparlayabiliyor. Belirli noktalarda pasif olan karakterin sağlık seviyesi aktif olan karakter için geçici takviye sağlayabiliyor. Oynanışa bağlı olarak iki karakter ile eş zamanlı uzun süreli kombolar ve karma hareketler yapılabiliyor.

Tekken Tag Tournament 2 oyununda ayrıca ikiye iki Tag Team, bire bir Single ve ikiye bir veya bire iki Handicap Matches, çeşitli çevrimiçi modların yanı sıra Arcade, Versus, Team Battle, Time Attack, Survival ve antrenman yapabileceğiniz Fight Lab modu da bulunuyor.

Son olarak, ilk oyunun aksine Tekken Tag Tournament 2 bir senaryo modu ile geliyor. Ana seriye tam olarak dahil edilmemiş olsa da, belirli karakterlerin hikayelerinin devamını Tekken 7 oyununda görebiliyoruz.