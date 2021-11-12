Bilim insanları tarafından geliştirilen HIV aşısı, maymunlar üzerinde başarılı oldu. Bilim insanları, geliştirilen yeni aşının AIDS pandemesine son verebileceğini düşünüyor. Söz konusu aşı ile ilgili merak edilen ayrıntılar haberimizde.

HIV Aşısı Ne Zaman Çıkacak?

Bir araştırma ekibi, İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü'ne (HIV) karşı geliştirdikleri aşıyı maymunlar üzerinde test etti. Aşının virüsü yok ettiğini gözlemleyen uzmanlar, gerçekleştirilen testlerin başarılı ile tamamladığını duyurdu.

Ulusal Biyomedikal Yenilik, Sağlık ve Beslenme Enstitüleri bünyesindeki Tsukuba Primat Araştırma Merkezi direktörü Yasuhiro Yasutomi, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Yasutomi, 5 yıl içerisinde insanlar üzerinde klinik çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Araştırma ekibi, bağışıklık tepkisini güçlendiren bir madde salgılayan bir bakteriye odaklandı. Söz konusu bakterinin genleri ile AIDS'e neden olan zayıflamış bir virüsün genlerinin birleştirilmesiyle bir aşı oluşturuldu.

Bilim insanları, aşının etkili olup olmayacağını gözlemlemek için maymunlar üzerinde bir test gerçekleştirdi. Aşılanan maymunlara genellikle ölüme neden olan çok güçlü bir virüs verildi. Aktarılan bilgilere göre 7 maymundan 6 tanesinde virüs yok oldu. Altı maymunun kan ve lenf benzlerinin hücreleri alındı ve sağlıklı maymunlara enjekte edildi.

AIDS, dünyadaki en yaygın üç bulaşıcı hastalıktan biridir. 20.000'i Japonya'da olmak üzere dünya genelinde yaklaşık 37,7 milyon kişiye HIV bulaşmış durumda. İlaç tedavisine devam edildiği sürece AIDS artık ölümcül bir hastalık değil fakat mevcut ilaçlar virüsü yok etmiyor.

Uzmanlar, maymunlarda İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü'nü ortadan kaldıran aşının AIDS pandemesine son verebileceğini düşünüyor. İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü'ne karşı geliştirilen aşının ne zaman çıkacağı ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Aşı, insanlar üzerinde de başarılı olursa kullanıma sunulabilir.

Moderna ve Johnson & Johnson da HIV Aşısı Üzerinde Çalışıyor

Bilim insanları, senelerden beri etkili bir HIV aşısı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor ve şimdi mRNA teknolojisinin gelecek vadettiğini düşünüyor. COVID-19 aşısı ile kalıpları yıkan aynı mRNA teknolojisini kullanan Moderna, HIV için iki aşı geliştirdi. Testlerin geçtiğimiz aylarda başlayacağı belirtilmişti.

Şu anda HIV için başka bir aşı geliştiren şirketin de Johnson & Johnson olduğu biliniyor. Şirket, geliştirilen aşının Avrupa, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'da yer alan 3.800 erkek üzerinde test etmeye başlayacağını açıklamıştı.