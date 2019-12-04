HIV Aşısı Yakın Gelecekte Bulunabilir

Hala tedavisi bulunamamış hastalıkların en başında gelen HIV için çalışmalar son sürat devam ederken, henüz araştırma aşamasında olan ve büyük umutlar veren yeni bir HIV aşısı için 2021 tarihi verildi.

NBC tarafından aktarılan haberde, bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar arasında 3 farklı aşının çok ciddi seviyelere geldiği söylendi. Henüz test aşamasında olan aşılar üzerinde çalışmaların aynı hızda devam etmesi durumunda ise 2021 yılında tedavide kullanılabilecek seviyeye geleceği belirtildi.

Tüm bu güzel haberlere rağmen HIV virüsünden tamamen kurtulmak için hala daha fazla süreye ihtiyacımız olabilir. Birbirinden farklı alt türlere sahip olan HIV için geliştirilen bu üç farklı aşı, bütün hastaları kurtarmak yerine belirli HIV alt gruplarını ortadan kaldırmak üzere tasarlanmış durumdalar. Buna rağmen herhangi birinin başarıya ulaşması ile diğer alt türler için de benzer geliştirmeler ve tedavi yöntemleri üzerinde çalışabileceği bilinen gerçekler arasında.

Ayrıca aşının uygulanma süreçlerine dair yapılan geliştirmeler de gerekliliğini sürdürüyor. Geliştirilen aşının uygulanmasında sürekli doktora gitmeniz gerekirken, bir randevuda çok sayıda aşı olmanız gerekiyor ve tüm bunlar bittiğinde hastaya dair bilgilerin detaylı ve eksiksiz şekilde toplanması isteniyor.

Toplanan bilgilerin ışığında ise geliştirilen aşının Afrikalı bir genç ile İrlandalı bir kadın arasında farklı etkiler gösterip göstermediği ya da benzer durumlar ortaya koyup koymadığı netleştilebiliyor.