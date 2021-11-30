HIV İlacı İnsanlar Üzerinde Denenmeye Başlanacak

GlaxoSmithKline tarafından geliştirilen HIV ilacı ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişmeye göre hastaları tamamen iyileştirmeyi hedefleyen ilaç, insanlar üzerinde denenmeye başlanacak. Şirket ayrıca ilacın ne zaman kullanıma sunulacağını da açıkladı. Konuya dair ayrıntılar haberimizde.

HIV İlacı Ne Zaman Çıkacak?

İngiltere merkezli ilaç şirketi GlaxoSmithKline, HIV'e (İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü) karşı geliştirdikleri ilaç ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Şirket, söz konusu ilacı önümüzdeki yıl insanlar üzerinde denemeye başlayacaklarını duyurdu.

GlaxoSmithKline Araştırma ve Geliştirme Başkanı Kimberly Smith, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Smith, ilacı 2030 yılına kadar kullanıma sunmayı hedeflediklerini söyledi. Geliştirilen ilaç, virüs tarafından enfekte olanlara tamamen iyileşme şansı verebilir.

İlaç şirketi tarafından gerçekleştirilen ilk denemeler, ilacın kandaki virüs parçacıklarının sayısı tesit edilemeyecek ve hatta insanlar arasında bulaşmayacak kadar düşük tuttuğunu gözler önüne serdi. İlk denemelerde elde edilen sonuç, hastalığın tamamen tedavi edilebileceğine yönelik umutların artmasını sağladı.

AIDS, dünyadaki en yaygın üç bulaşıcı hastalıktan biridir. 20.000'i Japonya'da olmak üzere dünya genelinde yaklaşık 37,7 milyon kişiye HIV bulaşmış durumda. İlaç tedavisine devam edildiği sürece AIDS artık ölümcül bir hastalık değil fakat mevcut ilaçlar virüsü yok etmiyor.

HIV Aşısı da Geliştiriliyor

Bir araştırma ekibi, geçtiğimiz haftalarda İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü'ne karşı geliştirdikleri aşıyı maymunlar üzerinde test etti. Aşının virüsü yok ettiğini gözlemleyen uzmanlar, gerçekleştirilen testlerin başarılı ile tamamladığını duyurdu.

Ulusal Biyomedikal Yenilik, Sağlık ve Beslenme Enstitüleri bünyesindeki Tsukuba Primat Araştırma Merkezi direktörü Yasuhiro Yasutomi, 5 yıl içerisinde insanlar üzerinde klinik çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Bilim insanları, aşının etkili olup olmayacağını gözlemlemek için maymunlar üzerinde bir test gerçekleştirdi. Aşılanan maymunlara genellikle ölüme neden olan çok güçlü bir virüs verildi. Aktarılan bilgilere göre 7 maymundan 6 tanesinde virüs yok oldu.

COVID-19 aşısı ile kalıpları yıkan aynı mRNA teknolojisini kullanan Moderna, HIV için iki aşı geliştirdi. Testlerin geçtiğimiz aylarda başlayacağı belirtilmişti. Şu anda HIV için başka bir aşı geliştiren şirketin de Johnson & Johnson olduğu biliniyor.