HIV'den Kurtulanların Sayısı Artıyor: İkinci Kişi Bir İngiliz

HIV'den kurtulanlar hakkında yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bağışıklık sistemine ciddi hasarlar veren hastalığa yol açan HIV'i atlatan ikinci kişi, kendisine uygulanan tedavi sayesinde Adam Castillejo isimli 40 yaşında bir İngiliz oldu.

HIV'den Kurtulanlara Hangi Tedavi Uygulanıyor?

Yaşamını Londra'da sürdüren 40 yaşındaki bir erkek olan Castillejo'nun kendisine uygulanan HIV tedavisi ile iyileşen ikinci kişi olduğu söyleniyor. Doktorlar, Castillejo'nun anti-retroviral tedaviyi bırakmasının üzerinden 30 ay geçtikten sonra iyileştiğini söyledi.

Tıp dergisi The Lancent'te yayımlanan araştırmaya göre kanser nedeniyle aldığı kök hücre tedavisi onu HIV'den de kurtardı. Castillejo'nun kök hücre tedavisindeki bağışçıları, kendilerine HIV'e karşı koruma sunan nadir bir gene sahiplerdi.

Hastanın şu anda kanında, menisinde veya dokusunda tespit edilmiş bir HIV viral yükü bulunmuyor. Onun tedavisi ile ilgilenen doktorlar, bir seneden biraz daha uzun bir süre önce virüsten tamamen arınmış olduğunu açıkladı.

Bilim insanlarına göre kök hücre nakilleri hastanın kendi bağışıklık hücrelerini enfeksiyona karşı direnen donör hücreler ile değiştiriyor ve virüsün vücutta çoğalmasına yardımcı olan yeteneğini kısıtlıyor. Sonuç olarak virüs kendisini çoğaltamıyor ve hastanın bağışıklık sistemi işlevini eskiden olduğu gibi yerine getirebiliyor.

Castillejo üzerinde yapılan testler, bağışıklık hücrelerinin yüzde 99'unun donör hücreler ile değiştirildiğini gösteriyor. Cambridge Üniversitesinden baş araştırmacı Profesör Ravindra Kumar Gupta, BBC News'e yapmış olduğu açıklamada araştırmada elde edilen bulguların ilk olarak dokuz yıl önce Berlin hastasında uygulanan tedavinin sonucunda elde edilen başarının tekrarlanabileceğini gösterdiğini söyledi.

Yüksek riskli kök hücre tedavisinin riskli olduğunu belirten profesör, hastanın tedavisinin başlangıçta HIV tedavisi değil kanser tedavisi olduğunu belirtti. Prof. Gupta, tedavinin yalnızca HIV'li ve hematolojik maligniteleri olan hastalar için son çare olarak kullanıldığını ifade etti ve bu tedavinin HIV hastalarında yaygın olarak kullanılabilecek bir tedavi olmadığının altını çizdi.

Profesör ayrıca her iki hastanın da vücudunda virüs kalıntılarının bulunduğunu ve iki hastanın da hastalığa bir kez daha yakalanmayacağının garantisinin olmadığını söyledi. Castillejo ise umut verici tedavi çalışmasının içerisinde yer aldığını için doğru zamanda doğru yerde olduğunun mutluluğunu paylaştı.