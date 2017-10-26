Hız Rekoru Denemesinin İlk Testi Yapıldı

Dokuz yıl önce Londra Bilim Müzesi’nde yapılan bir toplantıyla hız rekoru denemesi yapacağını duyuran Bloodhound, yıllarca süren geliştirme sürecinin arından bugün ilk test turuna çıktı.

İngilte’nin Cornwall şehrinde bulunan ve artık kullanılmayan Newquay Havaalanı pistinde gerçekleştirilen ilk testte 200 mph (yaklaşık 322km/h) hıza ulaşmayı başaran otomobil, böylece 2019 yılına kadar gidecek yeni bir sürecin içine girmiş oldu. Yapılan ilk duyuruda aracın 763 mph (1227km/s) hıza ulaşarak rekoru kırması için çaba sarf edileceği söylenirken, rekorun kırılmasının ardından Bloodhound’un hedefinin Kalahari Çölü’nde 1.000 mph yani 1.609 km/s hıza ulaşmak olduğu da kaydedilmişti.

Kapalı havaalanında yapılan bugünkü testte, yine Bloodhound SSC tarafından Eurofighter Typhoon isimli savaş jetinde kullanılmak için geliştirilen Eurojet EJ200 motoru kullanıldı. TAI’nın geliştirdiği milli muharebe jeti TFX projesinde de tercih edilen bu motorla en fazla 650 mph hıza ulaşabilecek olan arabanın, test aşamasında Eurojet EJ200 kullandığı, hız rekoru denemesindeyse aynı motorun daha gelişmiş bir versiyonunun kullanılacağı da söylendi.

Bloodhound SSC gibi devasa bir şirketin yardımıyla yürütülen hatta Britanya Ordusu tarafından da desteklenen hız rekoru denemesinin ilk testlere başlamasının amacının yardım toplamak olduğu da kaydedildi. Oldukça masraflı olan deneme için başka sponsorluklar ve destekler arayan şirketin, 2019 yılında asıl rekor denemesinin yapılacağı güne kadar yardımlara açık olduğunun altı da çizildi.

1997 yılında yapılan rekor denemesinin koltuğunda da olan eski Kraliyet Hava Kuvvetleri pilotu Andy Green’in 2019’daki denemede de pilot koltuğunda oturacağını söyleyen yetkililer, ilk denemede kaydettikleri görüntülerle hazırladıkları bir videoyu da paylaşmayı ihmal etmediler.