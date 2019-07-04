Hızlı Teslimat Servisi BanaBi, Ankara'da da Hizmet Vermeye Başladı

Yemeksepeti’nin yeni girişimi olan çevrimiçi market ürünleri siparişi hizmeti Banabi, artık Ankara'da da hizmet vermeye başladı.

Banabi Üçüncü Ayında Üçüncü Şehirde Hizmette

Türkiye’nin ilk ve en büyük online yemek siparişi platformu Yemeksepeti’nin ilk olarak Nisan 2019’da İstanbulluların hizmetine sunduğu yeni girişimi Banabi, İzmir'in ardından Ankara'da da hizmet vermeye başladı.

Üçüncü ayında üç ilde faaliyete giren Yemeksepeti Banabi hız kesmeden yıl sonuna kadar toplamda 10 ilde hizmet vermeyi hedefliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra Banabi’nin hizmette olacağı iller; Bursa, Antalya, Eskişehir, Trabzon, Konya, Denizli, Kocaeli.

İstanbul ve İzmir'den sonra Ankara'da da uygun fiyat avantajı ile alışveriş yapma fırsatı sunan BanaBi'de kullanıcılar, gerçekleştirecek birçok kampanya ile hesaplı alışveriş imkanından yararlanabilecek.

Yemeksepeti, market ürünlerini yaklaşık 10-15 dk. içerisinde kullanıcılarına ulaştıran BanaBi hizmeti sayesinde İzmir’deki kullanıcılarına dondurma, dondurulmuş gıdalar, meyve-sebze, anne-bebek ürünleri, ev temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünleri gibi birçok kategoride 2.000’e yakın market ürününü online sipariş etme şansı sunuyor.

bana b.



Bir Ankara online marketi.😎 pic.twitter.com/RpUnX9bHwz — Yemeksepeti (@Banabi) July 1, 2019

BanaBi, kullanıcılarına kapıda ödeme fırsatı sunarak online market ürünleri sektöründe bir ilke imza atıyor. Kullanıcılar sadece alışveriş öncesinde değil aynı zamanda kapıda nakit veya kredi kartı ile ödeme imkanına da sahip. BanaBi hizmetine Yemek Sepeti'nin mobil uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz.