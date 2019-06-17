Hızlı Teslimat Servisi BanaBi, Artık İzmir'de de Hizmet Vermeye Başladı

Yemeksepeti’nin yeni girişimi olan çevrimiçi market ürünleri siparişi hizmeti Banabi, artık İzmir'de de hizmet vermeye başladı.

BanaBi Artık İzmir'de de Hizmet Veriyor!

Türkiye’nin ilk ve en büyük online yemek siparişi platformu Yemeksepeti’nin ilk olarak Nisan 2019’da İstanbulluların hizmetine sunduğu yeni girişimi Banabi, hizmet ağını yaygınlaştırmaya İzmir ile devam ediyor. BanaBi İzmir’de ilk etapta Alsancak, Karşıyaka, Bornova ve Buca’da hizmet verecek. BanaBi’nin İzmir’den sonraki durağı ise Ankara.

Yemeksepeti, market ürünlerini yaklaşık 10-15 dk. içerisinde kullanıcılarına ulaştıran BanaBi hizmeti sayesinde İzmir’deki kullanıcılarına dondurma, dondurulmuş gıdalar, meyve-sebze, anne-bebek ürünleri, ev temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünleri gibi birçok kategoride 2.000’e yakın market ürününü online sipariş etme şansı sunuyor.

İstanbul’dan sonra İzmir’de de uygun fiyat avantajı ile alışveriş yapma fırsatı sunan BanaBi'de kullanıcılar, gerçekleştirecek birçok kampanya ile hesaplı alışveriş imkanından yararlanabilecek. BanaBi, kullanıcılarına kapıda ödeme fırsatı sunarak online market ürünleri sektöründe bir ilke imza atıyor. Kullanıcılar sadece alışveriş öncesinde değil aynı zamanda kapıda nakit veya kredi kartı ile ödeme imkanına da sahip. BanaBi hizmetine Yemek Sepeti'nin mobil uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz.

Sizler BanaBi'nin İzmir'de hizmet vermesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!