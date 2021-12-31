Dwayne Johnson Hızlı ve Öfkeli 10'a Dönecek mi?

Hızlı ve Öfkeli 10'da Dwayne Johnson olmayacak. Bu durum, Vin Diesel ve Dwayne Johnson arasında bu konuda bir tartışmaya yol açacak gibi görünüyor.

Dwayne Johnson, Vin Diesel'in Hızlı ve Öfkeli 10'da yer alma davetini açıkça reddetti. Johnson, Diesel'i, Hızlı ve Öfkeli serisine geri dönmeye ikna etmek için kamuya açık bir savunma kullanmaya çalışmakla suçladı. İki yıldızın, 2017'ye kadar uzanan bir kan davası var ve buna karşılık Johnson, Jason Statham ile Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw adlı kendi spinoffunu başlatmıştı.

Hızlı ve Öfkeli 10'da Dwayne Johnson Olmayacak

Yakın tarihli bir röportaj sırasında Dwayne Johnson, Luke Hobbs'un Dominic Toretto ile yeniden bir araya gelme şansının olmadığını söyledi. Johnson, 2021'deki kariyerini anlatan bir röportajda CNN'e verdiği demeçte, "Diesel'e doğrudan seriye geri dönmeyeceğimi söyledim. Sözlerimde kararlı ama samimiydim ve her zaman destekleyicisi olacağımı söyledim." dedi.

"Vin'in kısa süre önce yaptığı kamuya açık gönderisi, manipülasyon örneğiydi. Bu seride çocuklarını büyütmesi ve Paul Walker'ın ölümü hoşuma gitmedi. Aylar önce bu konuyu konuşmuştuk ve net bir anlayış göstereceğimi söyledim. Bu halka açık diyaloğun suları bulandırması talihsiz bir durum. Ne olursa olsun, 'Hızlı' evrenine ve izleyicilerine tutarlı kalma yeteneğine güveniyorum. Eski rol arkadaşlarıma ve ekip üyelerime gerçekten iyi şanslar diliyorum."

Johnson ayrıca Hızlı ve Öfkeli serisinin tamamından memnun değil, bu yüzden eski yardımcı yıldızlarına ve ekip üyelerine de hikayelerini sona erdirmelerini diledi. Johnson, "En başından beri amacım, bu inanılmaz franchise ile olan inanılmaz yolculuğumu minnet ve zarafetle bitirmekti." diye ekledi.

Vin Diesel'in Dwayne Johnson'a yaptığı açık çağrı, Kasım ayında bir Instagram gönderisi şeklinde geldi. Diesel saf niyetlere sahip olduğunu söylese de, Johnson açıkça bunu başka bir şekilde yorumladı. Dikkat çekmek için seyirciyi kandırmaya çalışan iki yıldız gibi görünmüyor.

Diesel, "Küçük kardeşim Dwayne... zamanı geldi." yazdı ve şöyle devam etti: