Hızlı ve Öfkeli 10 Vizyon Tarihi Ertelendi

Hızlı ve Öfkeli 10 vizyon tarihi ile ilgili izleyicileri üzecek bir karar alındı. Alınan karar sonucunda Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmi ertelendi. Peki, Hızlı ve Öfkeli 10 ne zaman çıkacak? Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Hızlı ve Öfkeli 10 Vizyon Tarihi Ne Zaman?

Dünya çapında büyük bir popülerliğe sahip olan yarış temalı Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Merak içerisinde beklenen popüler serinin yeni filmi ertelendi. Böylelikle film ikinci kez ertelenmiş oldu.

Fast and Furious 10 (Hızlı ve Öfkeli 10) daha önce yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile ertelenmişti ve 7 Nisan 2023 tarihinde vizyona girmesi bekleniyordu. İkinci kez ertelenerek çok sayıda izleyiciyi hayal kırıklığına uğratan Hızlı ve Öfkeli 10, 19 Mayıs 2023 tarihinde çıkacak.

İlk filmi ile dünya genelindeoldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Hızlı ve Öfkeli serisi, vizyona girecek Fast and Furious 10'un ardından final yapacak. Serinin son filmi ile ilgili henüz pek bilgi mevcut değil. Dwayne Johnson'ın son filmde yer almayacağı biliniyor. Yeni filmin yönetmenliğini Justin Lin üstlenecek.

Serinin hayranlarının onuncu film için uzun bir süre beklemesi gerekiyor fakat paylaşılan bilgilere göre bu süreç içerisinde bir yarış filmi göreceğiz. 2019 yılında yayımlanan Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw'ın devam filminin çekimleri devam etmekte olduğu ve bu boşluğu doldurmaya yardımcı olabileceği belirtildi.

Dünya genelinde çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde bkelenen Hızlı ve Öfkeli 10'un oyuncu kadrosunda Nathalie Emmanuel, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Sung Kang ve Ludacris gibi isimler yer alıyor.

Hızlı ve Öfkeli 9 (F9: The Fast Saga) Oyuncuları ve Konusu

Charlize Theron

Vin Diesel

Michelle Rodriguez

Lucas Black

Helen Mirren

Jordana Brewster

Michael Rooker

Finn Cole

John Cena

Dominic Toretto, Letty ve oğluyla beraber sakin bir hayat yaşamaya başlar fakat bu pek de uzun sürmez. Toretto, film boyunca Jokab'a karşı mücadele edecek. Jakob karakterini ise WWE ile dünya genelinde tanınan Amerikalı profesyonel güreşçi John Felix Anthony Cena canlandırdı.