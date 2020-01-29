Hızlı ve Öfkeli 9 Fragmanı Heyecanın Dozunu Artırdı!

Çok yakın bir tarihte bizlerle buluşacak olan Hızlı ve Öfkeli 9 yeni fragmanı ile birlikte hayranlarını heyecana boğmaya başardı.

İlk Tanıtım Videosu Geldi!

10 Nisan 2020 tarihinde bizlerle buluşmasını beklediğimiz Hızlı ve Öfkeli 9, büyük hayran kitlesi ile tekrar fırtınalar estirecek gibi gözüküyor. Justin Lin tarafından yönetilen filmin başrollerinde Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibso, Ludacris, Nathalie Emmanuel, John Cena, Helen Mirren ve Charlize Theron gibi isimler bulunuyor.

Filmin tam fragmanı önümüzdeki cuma günü yayınlanacak. Ancak bunun öncesinde yaklaşık bir dakika uzunluğunda daha kısa kesitlerden oluşan bir görüntü ortaya çıktı.

2020 Yılının En İyisi mi?

Bu sene, gişede rekora oynayacak pek fazla iddialı film bulunmuyor. Avengers: Endgame ölçeğinde bir Marvel filmi ya da buna eş değer bir Star Wars filmi yok. Bu nedenle Hızlı ve Öfkeli 9, bulunduğumuz senenin gişe rekorunu üstlenebilir. Nitekim 2017 yılında yayınlanan Hızlı ve Öfkeli 7, yaklaşık 1,2 milyar dolar tutarında hasılatı aşmıştı.

Peki siz yeni film hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce beklediğiniz heyecanı ve aksiyonu sizlere sunacak mı yoksa bir hayal kırıklığı mı olacak? Hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.