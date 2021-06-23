Hızlı ve Öfkeli 9 İnceleme Puanları Hayal Kırıklığı Yarattı

Hızlı ve Öfkeli 9 inceleme puanları belli oldu. Dünyanın en popüler serilerinden bir tanesi olan Hızlı ve Öfkeli'nin son filmi, izleyicileri hayal kırıklığına uğrattı. Çok yakında Türkiye'de vizyona girecek F9: The Fast Saga'nın inceleme puanlarına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Hızlı ve Öfkeli 9 İnceleme Puanları Paylaşıldı

Metascore: 54 puan

The Playlist: 83 puan

Rogerebert.com: 75 puan

The Wrap: 75 puan

Uproxx: 70 puan

Screenrant: 70 puan

USA Today: 63 puan

Associated Press: 63 puan

Total Film: 60 puan

Arizona Republic: 60 puan

Screen Crush: 60 puan

Empire: 60 puan

Slashfilm: 60 puan

ScreenDaily: 60 puan

Avclub: 58 puan

IndieWire: 58 puan

The Washington Post: 50 puan

Chiacago Sun Times: 50 puan

The Austin Chronicle 50 puan

Movie Nation: 50 puan

Variety: 50 puan

The Film Stage: 42 puan

The Hollywood Reporter: 40 puan

Timeout: 20 puan

Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile iki kez vizyon tarihi ertelenen F9: The Fast Saga, geçtiğimiz ay Asya'da vizyona girmişti. Vizyona giren ülkeler arasında Çin, Güney Kore ve Rusya dahil olmak üzere sekiz ülke yer alıyor.

Metacritic üzerinden serinin son filmine ilişkin inceleme puanları gün yüzüne çıktı. Geçtiğimiz ay vizyona girdiği ülkelerde ilk hafta sonunda toplamda 165 milyon dolar hasılata ulaşan Hızlı ve Öfkeli 9'un inceleme puanları, çok sayıda izleyiciyi tam anlamıyla hayal kırıklığına uğrattı.

145 dakika uzunluğundaki filmin metascore'u 54 olarak açıklandı. The Hollywood Reporter tarafından 40 puan verilen film, Associated Press'ten 63 puan alabildi. Variety, serinin yeni filmine 50 puan verdi. Genel olarak inceleme puanlarına baktığımızda filmin beklentileri karşılayamadığını görüyoruz.

Hızlı ve Öfkeli 9 (F9: The Fast Saga) Türkiye Vizyon Tarihi

Hızlı ve Öfkeli 9'un Türkiye'de 25 Haziran 2021 tarihinde yayımlanması bekleniyor.

Hızlı ve Öfkeli 9 (F9: The Fast Saga) Oyuncuları ve Konusu

Charlize Theron

Vin Diesel

Michelle Rodriguez

Lucas Black

Helen Mirren

Jordana Brewster

Michael Rooker

Finn Cole

John Cena

Dominic Toretto, Letty ve oğluyla beraber sakin bir hayat yaşamaya başlar fakat bu pek de uzun sürmez. Toretto, film boyunca Jokab'a karşı mücadele edecek. Jakob karakterini ise WWE ile dünya genelinde tanınan Amerikalı profesyonel güreşçi John Felix Anthony Cena canlandıracak.