Hızlı ve Öfkeli 9 İnceleme Puanları Hayal Kırıklığı Yarattı
Hızlı ve Öfkeli 9 inceleme puanları yayımlandı. İnceleme puanlarına göre Hızlı ve Öfkeli serisinin son filmi beklentilerin altında kaldı. İşte tüm detaylar!
Hızlı ve Öfkeli 9 inceleme puanları belli oldu. Dünyanın en popüler serilerinden bir tanesi olan Hızlı ve Öfkeli'nin son filmi, izleyicileri hayal kırıklığına uğrattı. Çok yakında Türkiye'de vizyona girecek F9: The Fast Saga'nın inceleme puanlarına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.
Hızlı ve Öfkeli 9 İnceleme Puanları Paylaşıldı
- Metascore: 54 puan
- The Playlist: 83 puan
- Rogerebert.com: 75 puan
- The Wrap: 75 puan
- Uproxx: 70 puan
- Screenrant: 70 puan
- USA Today: 63 puan
- Associated Press: 63 puan
- Total Film: 60 puan
- Arizona Republic: 60 puan
- Screen Crush: 60 puan
- Empire: 60 puan
- Slashfilm: 60 puan
- ScreenDaily: 60 puan
- Avclub: 58 puan
- IndieWire: 58 puan
- The Washington Post: 50 puan
- Chiacago Sun Times: 50 puan
- The Austin Chronicle 50 puan
- Movie Nation: 50 puan
- Variety: 50 puan
- The Film Stage: 42 puan
- The Hollywood Reporter: 40 puan
- Timeout: 20 puan
Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile iki kez vizyon tarihi ertelenen F9: The Fast Saga, geçtiğimiz ay Asya'da vizyona girmişti. Vizyona giren ülkeler arasında Çin, Güney Kore ve Rusya dahil olmak üzere sekiz ülke yer alıyor.
Metacritic üzerinden serinin son filmine ilişkin inceleme puanları gün yüzüne çıktı. Geçtiğimiz ay vizyona girdiği ülkelerde ilk hafta sonunda toplamda 165 milyon dolar hasılata ulaşan Hızlı ve Öfkeli 9'un inceleme puanları, çok sayıda izleyiciyi tam anlamıyla hayal kırıklığına uğrattı.
145 dakika uzunluğundaki filmin metascore'u 54 olarak açıklandı. The Hollywood Reporter tarafından 40 puan verilen film, Associated Press'ten 63 puan alabildi. Variety, serinin yeni filmine 50 puan verdi. Genel olarak inceleme puanlarına baktığımızda filmin beklentileri karşılayamadığını görüyoruz.
Paul Walker'ın Arabası Yarım Milyon Dolardan Fazla Fiyata Satıldı
Paul Walker'ın arabası Toyota Supra, Hızlı ve Öfkeli filmindeki bütün orijinal parçalarıyla birlikte yarım milyon dolardan biraz daha fiyata alıcısını buldu.
Hızlı ve Öfkeli 9 (F9: The Fast Saga) Türkiye Vizyon Tarihi
Hızlı ve Öfkeli 9'un Türkiye'de 25 Haziran 2021 tarihinde yayımlanması bekleniyor.
Hızlı ve Öfkeli 9 (F9: The Fast Saga) Oyuncuları ve Konusu
- Charlize Theron
- Vin Diesel
- Michelle Rodriguez
- Lucas Black
- Helen Mirren
- Jordana Brewster
- Michael Rooker
- Finn Cole
- John Cena
Dominic Toretto, Letty ve oğluyla beraber sakin bir hayat yaşamaya başlar fakat bu pek de uzun sürmez. Toretto, film boyunca Jokab'a karşı mücadele edecek. Jakob karakterini ise WWE ile dünya genelinde tanınan Amerikalı profesyonel güreşçi John Felix Anthony Cena canlandıracak.
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