Hızlı ve Öfkeli Türkiye'de Çekilebilir: Bakan Ersoy'dan Açıklama!

Hızlı ve Öfkeli, Türkiye'de çekilebilir. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, The Fast and the Furious (Hızlı ve Öfkeli) serisinin yapımcıları ile bir toplantı yaptıklarını açıkladı. Bakan Ersoy tarafından paylaşılan bilgilere ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Hızlı ve Öfkeli Türkiye'de mi Çekilecek?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçtiğimiz günlerde The Fast and the Furious (Hızlı ve Öfkeli) serisinin yapımcıları ile bir toplantı yaptıklarını açıkladı. Habertürk'te yer alan habere göre Bakan Ersoy, "Hızlı ve Öfkeli'yi Türkiye'de çekmek istediklerini söylediler" ifadelerini kullandı.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Reklam filmimizden çok etkilendiklerini de söyleyerek, 'Istanbul is the new cool' dediler. 'Bizim platomuz burasıdır ve sizinle görüşmeye geldik' dediler" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Yani tanıtımın ne kadar önemli, etkili olduğunu, turizmin aslında sadece turizm olarak görülmemesi gerektiğini de buradan çok net anlamış oluyoruz."

Hızlı ve Öfkeli 9 (F9: The Fast Saga) Oyuncuları ve Konusu

Charlize Theron

Vin Diesel

Michelle Rodriguez

Lucas Black

Helen Mirren

Jordana Brewster

Michael Rooker

Finn Cole

John Cena

Dominic Toretto, Letty ve oğluyla beraber sakin bir hayat yaşamaya başlar fakat bu pek de uzun sürmez. Toretto, film boyunca Jokab'a karşı mücadele edecek. Jakob karakterini ise WWE ile dünya genelinde tanınan Amerikalı profesyonel güreşçi John Felix Anthony Cena canlandırdı.

Hızlı ve Öfkeli 10 Ne Zaman Çıkacak?

Fast & Furios 10, 7 Nisan 2023 tarihinde vizyona girecek. Söz konusu yapım aslında bu yıl içerisinde vizyona girmesi planlanıyordu fakat yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile Hızlı ve Öfkeli 9 (F9: The Fast Saga) vizyon tarihi iki kez ertelenmişti. Bu durumda Hızlı ve Öfkeli 10 da ertelenmiş oldu.

İlk filmi ile dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan Hızlı ve Öfkeli serisi, vizyona girecek iki filmin ardından final yapacak. Serinin son iki filmi ile ilgili henüz pek bilgi mevcut değil. Dwayne Johnson'ın son iki filmde yer almayacağı biliniyor. Yeni filmlerin yönetmenliğini Justin Lin üstlenecek.