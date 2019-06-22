HMD Global Daha İyi Hizmet Vermek İçin Taşınıyor

HMD Global Nokia cep telefonlarının üreticisi konumunda ve kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek istiyor. Cihaz deneyimini üst seviyelere çıkarmak isteyen şirket, bu amaçla veri merkezini Finlandiya’ya taşıma kararı aldı. Bu taşıma kararı CGI ve Google Cloud ile gerçekleşecek.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticileri olan Apple, Samsung ve Huawei ile rekabet etmek isteyen HMD Global, müşteri memnuniyetini üst düzey seviyede tutmaya çalışıyor. Şirket bunu daha kalıcı hale getirebilmek için Avrupa pazarına yakın bir yer seçti.

HMD Global Google'ın son yeniliklerini deneyimlemek istiyor

Hmd Global Baş Ürün Şefi olarak görev yapan Juho Sarvikas, bütün Nokia akıllı telefonlarının uzun bir süre canlı kalmasını istediğini söyledi. Bu canlılığı sağlamak içinse Nokia telefonlara güvendiğini ifade etti.

Veri merkezini taşıma konusunda şirketlerin mutlaka uyması gereken bazı kurallar bulunuyor. Avrupa Birliği Veri Gizliliği Düzenlemeleri ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne uyması gereken şirket, aksi taktirde çok sert cezalarla karşı karşıya kalabilir.

Genellikle veri merkezini taşımak isteyen şirketler, Google ile anlaşmaya varıyor. Şirketin Google ile anlaşma sağlaması kolaylaştırıcı bir etken olacak.

Tüm bu veriler ışığında, sizce de HMD Global kullanıcı memnuniyetini arttırabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.