HMD Global, Google ve CGI ile Stratejik Ortaklık Kurdu

2016 yılından bu yana Nokia markası altında akıllı telefonlar geliştiren Finlandiya merkezli teknoloji devi HMD Global, veri depolaması için Google ve CGI ile anlaştığını duyurdu.

HMD Global, daha iyi bir müşteri ve cihaz deneyimi sunabilmek ve Nokia cihazlarına gelecek olan güncellemelerin daha hızlı gerçekleşmesi adına veri depolama merkezini Finlandiya'ya taşıyacağını açıkladı.

Bu amaç doğrultusunda CGI ve Google Cloud ortaklık yaptığını ifade eden Fin şirket, yeni merkezinde veri depolayacak ilk Nokia akıllı telefonların, Nokia 4.2, Nokia 3.2 ve Nokia 2.2’den itibaren piyasaya sürülen yeni Nokia akıllı telefonlar olacağını söyledi.

HMD Global'ın Baş Ürün Sorumlusu Juho Sarvikas, tüm Nokia akıllı telefonlarının daha uzun süre yeni kalabilmesini ve kullanıcıların en son Google yeniliklerinden faydalanmalarını sağlamak istediklerini belirtti.

Bu nedenle Android işletim sistemi yükseltmelerini kullanıcılara diğer tüm üreticilerden daha hızlı sunmaya çalıştıklarını vurgulayan Sarvikas, “Google ve CGI ile kurduğumuz ortaklıkla kullanıcılarımızın güvenlerini korumak adına oldukça önemli bir adım attık” ifadelerini kullandı.

HMD Global’den ayrıca, veri depolama merkezinin Finlandiya’ya taşınması ile Genel Veri Koruma Düzenlemesi (GDPR) ve AB Veri Gizliliği Düzenlemeleri gibi mevzuatlara çok daha güçlü bir şekilde uyum sağlayacaklarını belirtti.