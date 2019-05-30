HMD Global ve Qualcomm’dan 5G Ortaklığı

HDM Global ve Qualcomm arasında 5G için bir iş birliği yapıldığı duyuruldu. Yapılan anlaşmaya göre HDM Global, 3G, 4G ve 5G tek modlu ve çok modlu cihazları tamamen geliştirmek, üretmek ve satmak için Qualcomm’dan patent lisansları aldı.

HMD Global CEO'su Florian Seiche de gerçekleştirilen bu iş birliğiyle ilgili olarak, "Her gün daha iyiye giden, gelişen telefonlar sunma isteğimiz bize yön veriyor. Bunun için, tüm dünyada sınıfının en iyisi iş ortaklarıyla yakın bir çalışma içindeyiz. Qualcomm ile yaptığımız iş birliği, pazara öncü yenilikler sunmamızı ve tüketicilere verdiğimiz sözü tutmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Lisans Anlaşmaları Yapıldı

Qualcomm Başkan Yardımcısı ve Qualcomm Teknoloji Lisansları Departmanı Başkanı Alex Rogers ise, HMD Global ile uzun süreli bir teknoloji ilişkisine dayalı 3G, 4G ve 5G çok modlu lisans anlaşmaları imzaladıklarını belirtti.

Bu anlaşmaları yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Rogers, "5G'ye geçişin öncülüğünü yapan Qualcomm olarak, devrim yaratan 3G/4G/5G teknolojilerimizi HMD Global gibi orijinal malzeme üreticilerinin kullanımına sunmaktan ve tüm dünyada ilgi çeken ürünleri pazara çıkarmalarına destek olmaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.