Hogwarts Legacy Çıkış Tarihi Ertelenebilir

Hogwarts Legacy çıkış tarihi hakkında oldukça önemli bir iddia ortaya atıldı. Ortaya atılan iddiaya göre açık dünya temasına sahip Harry Potter oyunu bu yıl piyasaya sürülmeyebilir. Peki, Hogwarts Legacy ne zaman çıkacak? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Hogwarts Legacy Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Avalanche Software tarafından geliştirilmekte olan Hogwarts Legacy, normalde 2021 yılının başlarında piyasaya sürülecekti ancak geliştirme ekibi erteleme kararı almıştı. Harry Potter evreninde geçen aksiyon rol yapma oyununun 2022 yılında satışa sunulması bekleniyordu fakat çıkış tarihine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.

Podcast yayıncısı Colin Moriarty, oyunun çıkış tarihine ilişkin oldukça önemli bir iddia paylaştı. Moriarty tarafından ortaya atılan iddiaya göre Hogwarts Legacy, 2023 yılında çıkışını gerçekleştirecek. Popüler podcast yayıncısı, ertelenme sebebine ilişkin detay paylaşmadı.

Geliştirici ekip, açık dünya temasına sahip olan Harry Potter oyununun çıkış tarihine ilişkin yeni bir açıklama yapmadı. Bu nedenle Moriarty tarafından ileri sürülen iddianın gerçek olmama ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerekiyor.

2020 yılının eylül ayında Hodwarts Legacy için 4K çözünürlüğünde bir fragman yayımlanmıştı. Yayımlanan fragman, yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalmıştı. Öyle ki, videonun görüntülenme sayısı kısa süre içerisinde 1 milyon 280 bini aşmıştı. Oyuncuları önemli ölçüde heyecanlandırmayı başaran fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

EA, Yıllar Önce Harry Potter MMO Oyununu İptal Etmiş

Twitch yayıncısı The Real Brandolorian, 2002-2003 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri merkezli video oyunu şirketi Electronic Arts'ta ürün pazarlama direktörü olarak çalışan Kim Salzer ile bir röportaj gerçekleştirmişti.

Röportaj esnasında hiç piyasaya sürülmeyen Harry Potter oyununa ilişkin oldukça önemli bilgiler paylaşan Salzer, söz konusu yapımın kendisi için büyük bir şey olduğunu çünkü bu projeye kişisel olarak dahil olduğunu söylemişti.

Ekibin oyunun çok büyük bir başarı elde edeceğine inandığını söyleyen Salzer, Electronic Arts isimli şirketin büyük bir potasiyele sahip olan oyunu iptal ettiğini belirtmişti. Salzer, şirketin oyunun başarı elde edeceğine yönelik inancının olmadığını ve iptal kararını bu sebepten ötürü aldığını açıklamıştı.