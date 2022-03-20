Hogwarts Legacy Çok Oyunculu Özellikler Barındırmayacak!

WB Games ve Avalanche Software, Hogwarts Legacy'nin çok oyunculu özelliklere sahip olmayacağını onayladı. Şirketler, geçen Perşembe günkü State of Play'in ardından oyun için kullanışlı bir SSS yayınladı ve Hogwarts Legacy'nin tek oyunculu bir deneyim olduğunu ve dolayısıyla co-op veya çevrimiçi oynanamayacağını doğruladı. İşte detaylar!

Hogwarts Legacy Çok Oyunculu Mod Barındırmayacak

Şimdiye kadar Hogwarts Legacy'den gördüklerimize göre, oyun coop odaklı özellikler barındırsaydı daha eğlenceli bir hal alabilirdi. Ancak Avalanche Software ve WB Games, lansmandan sonra çok oyunculu özelliklerin piyasaya sürülmesiyle ilgilenmediklerinin altını çizdi. WB Games resmi web sitesinde oyunu tanımlamak adına, "Hogwarts Legacy, 1800'lerin büyücülük dünyasında geçen bir açık dünya, tek oyunculu, aksiyon rol yapma video oyunu (RPG)" diye yazdı.

Ayrıca SSS'de "Portkey Games kapsamında sunulan her deneyim, büyücülük dünyasında yer alacak ve özgün bir içerik sunulacak. J.K. Rowling, Portkey Games'i destekliyor ve oyunların tasarımını ve oluşturulmasını WB Games'e ve ilgili geliştiricilere emanet etti." diyor. Bilmeyenler için Portkey Games, Avalanche Software tarafından geliştirilen oyunu yayınlayacak bir WB Games oluşumu. Portkey Games, Wizarding World deneyimlerine adanmış bir topluluk.

Hogwarts Legacy Hakkında: Hogwarts Legacy, ilk kez Harry Potter kitaplarında tanıtılan dünyada geçen, sürükleyici, açık dünya aksiyon RPG oyunudur.

Hem fantastik canavarları keşfedin, karakterinizi özelleştirin ve iksirler üretin, büyü yapmada uzmanlaşın, yeteneklerinizi geliştirin ve olmak istediğiniz büyücüye dönüşün, hem de tanıdık yerler ve yeni konumlar üzerinden bir yolculuğa çıkın. 1800’lerin sonunda Hogwarts deneyimini yaşayın. Karakteriniz, büyücülük dünyasını paramparça etmekle tehdit eden, kadim bir gizemin anahtarını elinde tutan bir öğrenci. Müttefikler edinir, Karanlık Büyücüler ile savaşır ve en nihayetinde, büyücülük dünyasının kaderine karar verirken, Hogwarts’ta yaşama hissini keşfedin.

Yolculuğunuz boyunca büyüler öğrenin, iksirler yapın, bitkiler yetiştirin ve büyülü canavarlarla ilgilenin. Olmak istediğiniz cadı ya da büyücüye dönüşmek için evinizle ilgilenin, dostluklar kurun ve becerilerde uzmanlaşın. Geçmişten gelen gizli bir gerçeği açığa çıkarmak için keşfedilmemiş bir dönemdeki büyücülük dünyasını deneyimleyin. Büyücülük dünyasının kaderini tehdit eden, tehlikeli bir kötü karakter ile yüzleşirken trollere, Karanlık Büyücülere, goblinlere ve daha fazlasına karşı savaşın.

Hogwarts Legacy, PC, PS4, PS5 , Xbox One ve Xbox Series konsolları için 2022'nin sonunda çıkışını gerçekleştirmiş olacak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyunun tamamen tek oyunculu moda odaklanacak olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.