Hogwarts Legacy'ye DLC Gelecek mi? Geliştirici Ekip Açıkladı!

Özellikle Harry Potter evreninin sevenlerini çılgına döndüren ve çıkışıyla birlikte birkaç gün içerisinde anlık 1 milyona yakın oyuncuya ulaşan Hogwarts Legacy'nin DLC akıbeti belli oldu.

Hogwarts Legacy geliştiricisi Avalanche Software'in şu anda oyun için herhangi bir DLC geliştirme planının olmadığını, yönetmen Alan Tew yakın tarihli bir IGN etkinliğinde bir soru-cevap sırasında açıkladı. Bu, oyunun ileride ekstra içeriğe sahip olmayacağı anlamına gelmese de şu anda olası görünmüyor.

Tew, "Hogwarts Legacy'yi hayata geçirmek için gerçekten oldukça uğraştık, bu nedenle şu anda DLC için mevcut bir planımız yok." dedi.

Hogwarts Legacy'ye Bir Süre DLC Gelmeyecek

Oyun, hata düzeltmeleri ve genel performans ve kararlılık iyileştirmeleri için geçen hafta yayınlanan ilk güncelleme ile lansman sonrası bol miktarda güncelleme alacak gibi görünüyor. PlayStation oyuncuları ayrıca PS4 ve PS5'te mevcut olan Hogsmeade merkezli özel bir macera ile ekstra bir görevde oynayabilecekler.

Yazar JK Rowling'in trans topluluğu hakkındaki yorumlarını çevreleyen tartışmalara rağmen Hogwarts Legacy, oyun resmî olarak yayınlanmadan önce bile hem Twitch hem de Steam'de büyük rakamlar gördü. Avalanche Software'in sahibi olan Warner Bros'un oyunun başarısını ileride bir tür DLC ya da genişleme paketiyle değerlendirmek istemesi muhtemel.

Peki siz Hogwarts Legacy oynadınız mı? Oyun hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsinz.