Çıkışıyla adeta sükse yaratan Hogwarts Legacy'nin eski nesil konsollara çıkışı bir kez daha ertelendi.

Yapılan açıklamaya göre Hogwarts Legacy 5 Mayıs'a kadar PlayStation 4 ve Xbox One'a gelmeyecek, yani eski bir konsolunuz varsa iki ay daha beklemeniz gerekecek. Elbette Warner Bros. Games ve Avalanche Software çıkış tarihini bir kez daha ertelemezse.

Yapımcı ekip geçtiğimiz birkaç yıl içinde oyunun lansmanını birkaç kez ertelemişlerdi ve 10 Şubat'ta tüm konsollar için piyasaya sürmeleri gerekiyordu ancak bundan birkaç ay önce, Hogwarts Legacy'nin Şubat ayında yalnızca PS5, Xbox Series X/S ve PC için satışa sunulacağını, PS4 ve Xbox One'ın ise 4 Nisan'da çıkacağını açıklamışlardı.

Hogwarts Legacy Eski Nesil Sürümü 5 Mayıs'a Ertelendi

We’re overwhelmed with gratitude for the response to Hogwarts Legacy from fans around the globe. The team is working hard to deliver the best possible experience on all platforms and we need more time to do this. Hogwarts Legacy will launch for PS4 and Xbox One May 5, 2023. pic.twitter.com/UjEIPXDZj2 — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) March 6, 2023

Hogwarts Legacy, keşfedebileceğiniz açık bir dünyaya ve kendi adınızı, cinsiyetinizi, sesinizi ve görünümünüzü seçmek için kullanabileceğiniz bir karakter oluşturucuya sahip, Harry Potter evreninde geçen bir aksiyon rol yapma oyunu olarak çıkışını gerçekleştirdi. Çıkışıyla birlikte rekor satışlara imza atan oyun, geçtiğimiz yıl yılın oyunu ödülünün sahibi Elden Ring'den bile daha başarılı bir çıkış yakaladı.

Geliştiriciler duyuruda, "tüm platformlarda mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için çok çalıştıklarını" ancak "bunu yapmak için daha fazla zamana ihtiyaçları olduğunu" belirtiyor. Bununla ne demek istediklerini açıklamadılar ve temelde oyunun Şubat ayında eski konsollar için piyasaya sürülmeyeceğini duyurduklarında söylediklerini tekrarlıyorlar. Geliştiriciler Switch hakkında da ekstra bir şeyden bahsetmediler, bu nedenle bu sürümün de 25 Temmuz'da piyasaya sürülmesi planlanıyor.