Çıkışıyla adeta sükse yaratan Hogwarts Legacy'nin eski nesil konsollara çıkışı bir kez daha ertelendi.

Yapılan açıklamaya göre Hogwarts Legacy 5 Mayıs'a kadar PlayStation 4 ve Xbox One'a gelmeyecek, yani eski bir konsolunuz varsa iki ay daha beklemeniz gerekecek. Elbette Warner Bros. Games ve Avalanche Software çıkış tarihini bir kez daha ertelemezse.

Yapımcı ekip geçtiğimiz birkaç yıl içinde oyunun lansmanını birkaç kez ertelemişlerdi ve 10 Şubat'ta tüm konsollar için piyasaya sürmeleri gerekiyordu ancak bundan birkaç ay önce, Hogwarts Legacy'nin Şubat ayında yalnızca PS5, Xbox Series X/S ve PC için satışa sunulacağını, PS4 ve Xbox One'ın ise 4 Nisan'da çıkacağını açıklamışlardı.

We’re overwhelmed with gratitude for the response to Hogwarts Legacy from fans around the globe. The team is working hard to deliver the best possible experience on all platforms and we need more time to do this. Hogwarts Legacy will launch for PS4 and Xbox One May 5, 2023. pic.twitter.com/UjEIPXDZj2