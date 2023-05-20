Hogwarts Legacy'nin Warner Bros'a Sağladığı Gelir Açıklandı: Dudak Uçuklatıyor!

Warner Bros Discovery'nin CEO'su David Zaslav'ın yaptığı açıklamaya göre Hogwarts Legacy 1,3 milyar doların üzerinde gelir elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Zaslav birkaç gün önce SVB MoffettNathanson'un bir konferansı sırasında yatırımcılara Hogwarts Legacy'nin şirkete sağladığı gelirden bahsetti. Zaslav, Hogwarts Legacy'yle ilgili olarak, oyunun 2023'ün en hızlı büyüyen ve gelir sağlayan oyunu olduğunu belirtti.

Hogwarts Legacy, Warner Bros'a 1,3 Milyar Dolar Kazandırdı

Bu ayın başlarında Warner Bros'un oyunun sadece perakende satışlardan 1 milyar doların üzerinde gelir elde ettiğini açıklaması, dolayısıyla oyunun toplam satışlarının yaklaşık yarısını oluşturan dijital satışları saymaması oldukça ilginçti. Ayrıca bu satış rakamları muhtemelen Mayıs ayı başında piyasaya sürülen PlayStation 4 ve Xbox One'daki Hogwarts satış rakamlarını içermiyor.

Daha önce açıklandığı üzere Hogwarts Legacy satışları, bu yılın Şubat ayında PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S'de piyasaya sürüldükten sonra 15 milyon kopyayı aşmayı başardı. Hogwarts Legacy şu anda tüm dünyada PC ve konsollarda oynanabilir durumda. Bu yılın ilerleyen günlerinde oyun, 125 milyonun üzerinde kullanıcı tabanına sahip Nintendo Switch'te de yayınlanacak.

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