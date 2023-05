Hogwarts Legacy Satış Rekoru Kırdı

Uzun zamandır beklenen Harry Potter evreni odaklı oyun Hogwarts Legacy, çıkışından sonra binlerce oyuncu tarafından satın alındı. Avalanche Software tarafından geliştirilen oyun, 12 milyondan fazla kopya sattı.

Dağıtımcı firma Warner Bros.'un yalnızca Hogwarts Legacy oyunundan 1 milyar dolara yakın gelir elde ettiği iddia ediliyor.

2023'ün En Çok Satan Oyunları

Oyun endüstrisi analisti NewZoo tarafından yapılan araştırma kapsamında 2023'ün ilk çeyreğinde ABD ve Birleşik Krallık'taki en çok satan oyunlar belirlendi. Buna göre toplamda 12 milyon satış yapan Hogwarts Legacy, birinci sırada yer aldı.

Listede yer alan oyunlar arasında uzun süredir beklenen devam oyunu Sons of the Forest, Dead Space Remake ve Call of Duty: Modern Warfare 2 dikkat çekti. Çıkışının üzerinden neredeyse 10 yıl geçmesine rağmen The Sims 4'ün listede yer alması dikkat çekti.

Öte yandan ABD'de en çok kâr elde eden oyunlar listesinde 10 oyundan 6 oyunun çevrim içi olması, sektörde uzun süredir konuşulan hikaye odaklı oyunların çöküşünü gösterdi. ABD ve Birleşik Krallık'ta en çok kâr elde eden oyunlar şu şekilde:

ABD

Hogwarts Legacy

Sons of the Forest

Valorant

Dead Space (2023)

The Sims 4

League of Legends

ROBLOX

Call of Duty: Modern Warfare 2 / Warzone 2.0

Fortnite

Destiny 2

Birleşik Krallık