Hogwarts Legacy Sistem Gereksinimleri Güncellendi: RAM İhtiyacı Arttı

Fantastik edebiyat dünyasının en sevilen serilerinden olan Harry Potter serisi için uzun süredir kaliteli bir oyun çıkarılması, hayranlar tarafından bekleniyordu. Uzun süren bekleyiş, ertelemelerin ardından nihayet yakın zamanda çıkış yapmak için gün sayan Hogwarts Legacy ile sona ermek üzere. Ancak bu oyunu oynamak sandığınız kadar basit olmayabilir!

Steam üzerinde ön sipariş için açılan oyun, binlerce kullanıcı tarafından satın alındı. Yapımcı firma Avanche Software, yakın zamanda oyun için sistem gereksinimlerini güncelledi.

Hogwarts Legacy Oynamak İçin 16 GB RAM Şart!

Grafik kalitesine fazlasıyla güvenen Hogwarts Legacy için önerilen minimum sistem gereksinimleri aslında o kadar yüksek değil. Ancak Avanche Software, daah iyi bir deneyim için en az 16 GB RAM'e sahip olmanız gerektiğini söylüyor. Eğer 1440p veya 4K çözünürlüğünde Harry Potter evrenini deneyimlemek istiyorsanız 32 GB RAM şart gibi duruyor.

Hogwarts Legacy minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

64-bit Windows 10 CPU: Intel Core i5-6600 veya AMD Ryzen 5 1400

Intel Core i5-6600 veya AMD Ryzen 5 1400 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: Nvidia Geforce GTX 960 4GB veya AMD Radeon RX 470 4GB

Eğer oyunu ultra ayarlarda deneyimlemek istiyorsanız çok daha yüksek donanımlara ihtiyacınız var

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

64-bit Windows 10 CPU: Intel Core i7-10700K veya AMD Ryzen 5 5800x

Intel Core i7-10700K veya AMD Ryzen 5 5800x RAM: 32 GB

Ekran Kartı: Nvidia Geforce RTX 2080 Ti veya AMD Radeon RX 6800 XT (4K için Nvidia Geforce RTX 3090 Ti veya AMD Radeon 7900 XT)

Yakın zamanda PC portu ile karşımıza çıkması beklenen Returnal için de minimum sistem gereksinimleri arasında 16 GB RAM dikkat çekiyordu. Artık güncel oyunların en az 16 GB RAM ve üstüne ihtiyaç duyduğunu söylemek mümkün.