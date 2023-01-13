Hogwarts Legacy Sistem Gereksinimleri Güncellendi: RAM İhtiyacı Arttı
2023'ün beklenen oyunları arasında gösterilen Hogwarts Legacy için sistem gereksinimleri güncellendi. Donanımları güncellemek şart olabilir!
Fantastik edebiyat dünyasının en sevilen serilerinden olan Harry Potter serisi için uzun süredir kaliteli bir oyun çıkarılması, hayranlar tarafından bekleniyordu. Uzun süren bekleyiş, ertelemelerin ardından nihayet yakın zamanda çıkış yapmak için gün sayan Hogwarts Legacy ile sona ermek üzere. Ancak bu oyunu oynamak sandığınız kadar basit olmayabilir!
Steam üzerinde ön sipariş için açılan oyun, binlerce kullanıcı tarafından satın alındı. Yapımcı firma Avanche Software, yakın zamanda oyun için sistem gereksinimlerini güncelledi.
Hogwarts Legacy Oynamak İçin 16 GB RAM Şart!
Grafik kalitesine fazlasıyla güvenen Hogwarts Legacy için önerilen minimum sistem gereksinimleri aslında o kadar yüksek değil. Ancak Avanche Software, daah iyi bir deneyim için en az 16 GB RAM'e sahip olmanız gerektiğini söylüyor. Eğer 1440p veya 4K çözünürlüğünde Harry Potter evrenini deneyimlemek istiyorsanız 32 GB RAM şart gibi duruyor.
Hogwarts Legacy minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
- CPU: Intel Core i5-6600 veya AMD Ryzen 5 1400
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: Nvidia Geforce GTX 960 4GB veya AMD Radeon RX 470 4GB
Eğer oyunu ultra ayarlarda deneyimlemek istiyorsanız çok daha yüksek donanımlara ihtiyacınız var
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
- CPU: Intel Core i7-10700K veya AMD Ryzen 5 5800x
- RAM: 32 GB
Ekran Kartı: Nvidia Geforce RTX 2080 Ti veya AMD Radeon RX 6800 XT (4K için Nvidia Geforce RTX 3090 Ti veya AMD Radeon 7900 XT)
Yakın zamanda PC portu ile karşımıza çıkması beklenen Returnal için de minimum sistem gereksinimleri arasında 16 GB RAM dikkat çekiyordu. Artık güncel oyunların en az 16 GB RAM ve üstüne ihtiyaç duyduğunu söylemek mümkün.
Hogwarts Legacy Şimdiden Steam'in En Çok Satanlarında Zirvede
Gryffindor, Slytherin ve büyücülük okulunun geri kalanını Hogsmeade köyüyle birleştiren yeni Harry Potter oyunu Hogwarts Legacy'nin çıkış tarihini beklediğimiz şu günlerde oyun Steam satış listelerinde Call of Duty Modern Warfare 2 ve FIFA 23 gibi oyunlara kıyasla satışlarda daha önde yer alıyor.
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