Hogwarts Legacy'den Yeni Oynanış Videoları Yayınlandı

Uzun zaman sonra büyülerle dolu Harry Potter evrenine geri dönüş yapacağımız Hogwarts Legacy, şimdiye kadar bu fantastik evrendeki en kapsamlı oyunlardan biri olarak öne çıkıyor. 2022 yılında çıkması planlanan oyun arka arkaya gelen ertelemeler nedeniyle hayranlarını bir hayli üzmüştü. Fakat yeni yayınlanan oynanış görüntüleri oyuna dair heyecanı yeniden geri getirebilir.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan oynanış görüntüleri oyun içeriği hakkında pek bir bilgi vermese de Hogwarts'ın köklü bölümlerini ve tanıtımlarını içeriyor. Her bölümün dinlenme odaları, yatakhaneleri ve NPC'leri videolarda görülebiliyor.

İşte Hogwarts Legacy Oynanış Videosu

İlk videoda Harry Potter serisinin en ünlü evlerinden olan Gryffindor evine konuk oluyoruz. Filmleren bildiğimizin aksine bazı değişiklikler taşıyan ana salon, ışıklar altında muazzam duruyor.

Bildiğimiz klasik hikayeden çok daha öncesine konuk olacağımız Hogwarts Legacy'de bir öğrenciyi canlandıracağız. Oyunda RPG ögelerin de yer alması bekleniyor. Hogwarts Legacy'nin 10 Şubat 2023 tarihinde tüm platformlara çıkacağı düşünülüyor.

İşte diğer evlerin sanat tasarımları ve oynanış görüntüleri: