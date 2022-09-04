Hogwarts Legacy'den Yeni Oynanış Videoları Yayınlandı
Bu yılın beklenen oyunları arasında yer alan Hogwarts Legacy'den yeni oynanış videoları yayınlandı. İşte detaylar!
Uzun zaman sonra büyülerle dolu Harry Potter evrenine geri dönüş yapacağımız Hogwarts Legacy, şimdiye kadar bu fantastik evrendeki en kapsamlı oyunlardan biri olarak öne çıkıyor. 2022 yılında çıkması planlanan oyun arka arkaya gelen ertelemeler nedeniyle hayranlarını bir hayli üzmüştü. Fakat yeni yayınlanan oynanış görüntüleri oyuna dair heyecanı yeniden geri getirebilir.
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan oynanış görüntüleri oyun içeriği hakkında pek bir bilgi vermese de Hogwarts'ın köklü bölümlerini ve tanıtımlarını içeriyor. Her bölümün dinlenme odaları, yatakhaneleri ve NPC'leri videolarda görülebiliyor.
Hogwarts Legacy 2023'e Ertelendi
İlk defa 2020 yılında duyurulduğunda serinin hayranlarını heyecanlandıran Hogwarts Legacy oyunundan üzücü bir haber geldi.
İşte Hogwarts Legacy Oynanış Videosu
İlk videoda Harry Potter serisinin en ünlü evlerinden olan Gryffindor evine konuk oluyoruz. Filmleren bildiğimizin aksine bazı değişiklikler taşıyan ana salon, ışıklar altında muazzam duruyor.
Bildiğimiz klasik hikayeden çok daha öncesine konuk olacağımız Hogwarts Legacy'de bir öğrenciyi canlandıracağız. Oyunda RPG ögelerin de yer alması bekleniyor. Hogwarts Legacy'nin 10 Şubat 2023 tarihinde tüm platformlara çıkacağı düşünülüyor.
İşte diğer evlerin sanat tasarımları ve oynanış görüntüleri:
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