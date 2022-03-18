Hogwarts Legacy'de Mobil Oyun Tarzı Zamanlayıcılar Olacak

Warner Bros., PlayStation'ın son State of Play etkinliği sırasında bizlere Hogwarts Legacy'den uzunca bir oynanış videosu gösterdi ve oyunun hikâyesinin yanı sıra savaş mekanikleri ve açık dünya aktiviteleri gibi unsurları da detaylandırdı.

Hogwarts Legacy ayrıca oyuncuları yükseltme malzemeleri ve iksir malzemeleri için beklemeye zorlayacak mobil oyun tarzı zamanlayıcılar içerecek gibi görünüyor. Oyunun İhtiyaç Odası alanında görülebileceği gibi, fragmandaki oyuncu iksirler için birkaç malzeme yetiştirmeye başlıyor ve her birine bitkinin büyümesi için 25 dakikalık bir zamanlayıcı eşlik ediyor.

Zamanlayıcıların oyunda bulunması biraz endişe verici çünkü esas olarak Clash of Clans ve Candy Crush gibi popüler mobil oyunlarda görülen zamanlayıcıları kopyalamışlar gibi görünüyor. Bu oyunlarda, oyuncular ya bu zamanlayıcıların bitmesini beklemek zorundalar ya da bekleme süresini atlamak ve oyunu oynamaya devam etmek için para ödemek zorundalar.

Hogwarts Legacy'de Mikro Ödemeler Olacak mı?

Tabii yine de bu, Hogwarts Legacy'nin mikro ödemeleri içereceğine dair kesin bir bilgi değil. Bununla birlikte özellikle zamanlayıcıların uzunluğu göz önüne alındığında, Warner Bros. bu yöntemi özellikle tercih ettiyse arkasında mutlaka mobil deneyimler sonrası alınmış bir karar olabilir.

Hogwarts Legacy'nin tek oyunculu bir oyun olduğu göz önüne alındığında muhtemelen mikro ödemelere sahip olamayacağını düşünebilirsiniz ancak Warner Bros.'un geçmişi bu konuda biraz sabıkalı. Middle Earth: Shadow of War, Warner Bros. tarafından yayınlanan ve içinde tonla mikro ödeme sistemi bulunan ve yayıncının sonradan kaldırmasıyla sonuçlanan bir oyundu. Bu nedenle Hogwarts Legacy'e de temkinli yaklaşmakta fayda var.

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