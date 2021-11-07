Hollanda'dan 2 Milyon Euro Çalan Memur, Seks İşçilerine Yardım Yaptı

Hollanda'nın 2 milyon eurosu seks işçilerine yardım olarak harcandı. Hollandalı bir memur, devletten çaldığı paranın 1,6 milyon euroluk kısmını zor durumdaki kadınlara verdi.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir hırsızlık vakası kapsamında şüpheli Ramon van S. (48) polis ekiplerince tutuklandı. Hollanda devleti adına memurluk yapan ve 2 milyon eurodan fazla para kaçıran van S., parayı zor durumda kalan seks işçilerine verdiği dile getirdi.

Memurluk döneminde kaçırdığı paralardan dolayı sahtecilik, zimmete para geçirme ve dolandırıcılık suçlarından yargılanacağı düşünülen 48 yaşındaki adam, Zutphen isimli şehirde yargılandı.

Hollandalı memur 2 milyon euroyu seks işçilerine verdi

Şüpheli Ramon van S.'nin 2012-2019 döneminde çok sayıda sahte fatura oluşturduğundan ve bunları Rijkswaterstaat isimli devlet dairesine ödettiğinden şüpheleniliyor. Ceza soruşturması sırasında bayındırlık ve su yönetimi işleriyle uğraşan bu daireye ait 312 sahte fatura oluşturulduğu gözler önüne serildi.

Sahte faturalara yönlendirilen miktarın yaklaşık 1,6 milyon eurosu başka hesaplara aktarıldı. Hollanda basınında çıkan haberlere göre Van S., reklamlar aracılığıyla iletişim kurduğu kadınları destekledi.

Savcılığa göre, kendini borçlu insanlara yardım eden bir hayırsever olarak tanıtan 48 yaşındaki memur, kendisini "Hollanda'nın Robin Hood'u" olarak gördüğünü de ekledi.

Soruşturma kapsamında dört farklı kişinin paraları aldığı ve şüpheli olarak belirlendiği ifade edildi. Cumhuriyet savcısı bu kadınlar hakkında daha fazla kovuşturma olup olmayacağına karar verecek.

Savcılık, zimmete para geçirme ve dolandırıcılık dahilinde işlenen bu dosya kapsamında van S.'nin 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Veri ihlallerinden korunmak için ne yapılabilir?

Kişisel verilerin korunması, kullanıcılar ve kurumlar için oldukça büyük bir öneme sahip. Hayatın pek çok alanında sorun meydana getiren veri ihlaline ve siber güvenliğe ilişkin farkındalık giderek artarken insan kaynaklı hatalar ve kötü amaçlı yazılım saldırıları veri ihlaline davete çıkarmarya devam ediyor.

İşletim sistemini ve yazılımları düzenli olarak güncellemek, bilgisayar korsanlarının sistemlere girmesini zorlaştıran etkili yöntemlerden bir tanesidir. Bilgisayar korsanlarının herhangi bir güvenlik açığını kullanmaya her zaman hazır olduğunu söyleyen Günal, tüm yazılımlarınızın zamanında güncellendiğinden emin olunması gerektiğini ifade etti.

Yapılan araştırmalara göre çoğu bilgisayar korsanı, kişilerin kredi kartı bilgileri yerine kimlik bilgilerini çalmayı hedefliyor. Veri ihlallerinin yüzde 65'lik kısmının yılda yaklaşık olarak 1,9 milyar dolara mal olan kimlik hırsızlığıyla sonuçlandığı belirtildi. Günal, hem kullanıcıları hem de şirketleri olası risklere karşı uyardı.