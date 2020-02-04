Hollanda'dan Elektrikli Araç Alacaklara 4.400 Dolar Destek

Hollanda hükümeti, vatandaşlarını elektronik araç alımına yönlendirmek için 4.400 Dolar değerinde destek sağlayacağını açıkladı.

Halkın, yüksek oranda bisikletli ulaşımı tercih etmesiyle dünyaca ünlü olan Hollanda, daha çevreci ulaşım biçimlerini desteklemek için elektronik araç almak isteyen kişilere 4.400 Dolar değerinde destek verecek. Eğer vatandaşlar ikinci el elektrikli araç almak isterlerse, devletten alabilecekleri destek tutarı 2000 Dolar civarında olacak.

Destek için Ucuz Araç Şartı

Hükümetin, desteği vermek için bir şartı daha var. Satın alınacak aracın tutarı 45.000 Euro’nun altında olmalı. Vatandaşları çevreci bir ulaşıma yönlendirmenin yanı sıra Hollanda hükümetinin amacı aynı zamanda vatandaşları daha ekonomik ulaşım alternatiflerine yönlendirmek. Bu nedenle devlet desteği belli bir tutarın altında satılan araçlar için sunuluyor.

Eğer ikinci el bir elektrikli araç almak istenir ve hükümete destek için başvuruda bulunulursa, o zaman da aracın bir galeriden alınması ve bir bilir kişi tarafından incelenmesi şartı bulunuyor.

Hollanda hükümeti aynı zamanda, elektrikli araç yazılımları ve elektronik araç pilleri ile ilgili de halkı nasıl destekleyebileceği üzerinde çalışmalar yapıyor.