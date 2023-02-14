Hollanda'da Türkçe Konser Verildi: Gelirler Depremzedelere Bağışlanacak!

Geçtiğimiz gün Hollanda'da Filarmoni Haarlem Salonu'nda gerçekleştirilen konserde 20'den fazla sanatçı Felemenkçe, İngilizce, Türkçe ve Arapça birçok şarkının sesi oldu. Hollanda Kralı'nın Kuzey Hollanda Eyaleti temsilcisi Arthur van Dijk, bu önemli geceye katılan davetlileri bağış kampanyalarına katılmaya davet etti.

Türk asıllı Hollandalı sanatçı Karsu Dönmez'in de katıldığı gecede ünlü isim adının Hatay'ın Karsu köyünden geldiğini belirtti ve deprem bölgesinde yakınlarından 16 kişiyi kaybettiğini açıkladı. Karsu Dönmez ayrıca "Halamın benden tek isteği vardı. Buraları unutma Karsu derdi. Artık memleketimi unutmamak görevim. Umarım hem Türkiye hem de Suriye için yardımları devam ettirirsiniz." ifadelerini kullandı.

Türk Asıllı Hollandalı Sanatçı Karsu Dönmez de Oradaydı

Belediye Başkanı Jos Wienen, şehirdeki her bir vatandaş adına 1 euro bağışlayacaklarını açıklarken, Arthur van Dijk "Bu hafta parlamentoda kampanyaya ne kadar bağışlayacağımızı konuşacağız. Çok fazla yardıma ihtiyaç var. Yarın ve yarından sonra da insanlar bağışa devam etmeli. Giden insanların geri gelmeyeceğini biliyoruz ama oradakileri biraz da olsa umut vermek istiyoruz." açıklamalarında bulundu.

Konser için satışa çıkarılan 1136 biletin tamamı satılırken, elde edilen 41.520 euro gelir depremzedeler için kullanılmak üzere sivil toplum kuruluşlarına gönderilecek.